3 أفلام سينمائية تنتظر انفراجة لطرحها فى دور العرض| محمد هنيدي فى النمس والأنثى.. وأحمد الفيشاوي ودينا الشربيني في "30 مارس"

ينتظر صناع عدد من الأفلام طرحها فى دور العرض خلال الأشهر المقبلة، بعد انتهاء تصويرها وعودة الحياة إلى طبيعتها عقب توقفها لفترة بسبب جائحة كورونا.

ومن بين الأعمال التى انتهى تصويرها قبل أيام فيلم "قبل الأربعين"، من بطولة الفنانة داليا مصطفى، بسمة، هالة فاخر، إيهاب فهمى.





الفيلم يشارك به محمد على ‏رزق، معتز هشام، أحمد جمال سعيد، لبنى ونس، سامى مغاوري، جميل برسوم، وعدد من ضيوف الشرف من تأليف أحمد عثمان، وإخراج معتز حسام، وتدور الأحداث فى اطار رعب تشويقى.



