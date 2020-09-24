3 أفلام سينمائية تنتظر انفراجة لطرحها فى دور العرض| محمد هنيدي فى النمس والأنثى.. وأحمد الفيشاوي ودينا الشربيني في "30 مارس"

-الانتهاء من تصوير 3 أفلام مؤخرا
- محمد هنيدي فى النمس والأنثى
-فيلم "قبل الأربعين" بطولة داليا مصطفى بسمة
ينتظر صناع عدد من الأفلام طرحها فى دور العرض خلال الأشهر المقبلة، بعد انتهاء تصويرها وعودة الحياة إلى طبيعتها عقب توقفها لفترة بسبب جائحة كورونا.
ومن بين الأعمال التى انتهى تصويرها قبل أيام فيلم "قبل الأربعين"، من بطولة الفنانة داليا مصطفى، بسمة، هالة فاخر، إيهاب فهمى.
الفيلم يشارك به محمد على رزق، معتز هشام، أحمد جمال سعيد، لبنى ونس، سامى مغاوري، جميل برسوم، وعدد من ضيوف الشرف من تأليف أحمد عثمان، وإخراج معتز حسام، وتدور الأحداث فى اطار رعب تشويقى.
انتهى المخرج شريف عرفة من جميع مشاهد فيلمه الجديد "النمس والأنثى" وهو من بطولة محمد هنيدي ومنة شلبى.
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الفيلم توقف تصويره لفترة بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا المستجد، قبل أن يعود لإستكمال التصوير.
الفيلم بطولة محمد هنيدى، عمرو عبدالجليل، منه شلبى، صابرين، بيومى فؤاد، ومحمود حافظ، وصلاح عبدالله، وشريف الدسوقى، ودينا ماهر وعارفه عبد الرسول، سليمان عيد، وغيرهم.
كما أعلن المخرج أحمد خالد موسى مؤخرا عن الانتهاء من تصوير فيلم "30 مارس"، من بطولة أحمد الفيشاوى ودينا الشربينى.
الفيلم تدور أحداث الفيلم فى إطار الساسبنس والتراجيديا، حيث تعتمد قصته على حادث مفاجئ يقلب حياة أبطاله، وهو تأليف حميد المدنى، إخراج أحمد خالد موسى، وبطولة كل من أحمد الفيشاوى، ودينا الشربينى، وخالد الصاوى، وإنجى المقدم، وأسماء أبو اليزيد؛ بمشاركة ندى موسى، وصبرى فواز، ومحمد شاهين، ومحمد جمعة، ومحمد على رزق، وأحمد خالد صالح، ويضم العمل مجموعة من ضيوف الشرف أبرزهم نيللى كريم وإنجى المقدم.