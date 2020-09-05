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فن

محمود حميدة يكشف سر رحلاته لـ سيوة.. وأحمد سعد يتغزل في خطيبته

السبت 05/سبتمبر/2020 - 07:41 ص
صدى البلد
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نبيل العدوى
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها على النحو التالي:

حرص الفنان محمود حميدة على الرد عن سر حبه إلى سيوة وأهلها، وكثرة زيارته لها، فقال عبر حسابه الشخصي على فيسبوك: "فية شوية أسئلة بتتكرر هنا من السيد الجمهور، وحبيت أرد كل يوم كدة على سؤال لحد ما أعملكو قريبًا لايف".

غازل الفنان  أحمد سعد  خطيبته برسالة رومانسية عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام. 

نشرت الإعلامية بوسى شلبى، فيديو  جديد لها عبر خاصية الاستوري من خلال حسابها بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام".

حرصت الصفحة الرسمية لمهرجان برلين السينمائي الدولي على نعى الممثل Birol Ünel.

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