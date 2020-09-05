محمود حميدة يكشف سر عشقه لـ سيوة

حرص الفنان محمود حميدة على الرد عن سر حبه إلى سيوة وأهلها، وكثرة زيارته لها، فقال عبر حسابه الشخصي على فيسبوك: "فية شوية أسئلة بتتكرر هنا من السيد الجمهور، وحبيت أرد كل يوم كدة على سؤال لحد ما أعملكو قريبًا لايف".





وقال محمود حميدة أن سيوة منطقه نائيه ومنعزلة وخدماتها ضعيفة في محافظة مرسى مطروح، ويهتم كثيرا بها وبأهلها، مشيرا إلى أنه يعرف الكثير من سكانها قائلا: "اعرف ناس كتير فيها وعلي رأي المثل ما خفي كان اعظم وأتمني إني أعرف كل الناس اللي في سيوه، كلهم ناس طيبين وأهل كرم وبرتاح عندهم.. بالإضافة إني شخص بميل الي الصحراء.. مش عارف إيه السبب! بقول علي نفسي شخص صحراوي يعني".

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