هدية غير متوقعة من حاكم دبي لـ محمد رمضان | شاهد

وجه النجم محمد رمضان عبر صفحته بموقع فيسبوك الشكر للشيخ محمد بن راشد حاكم دبي.
ونشر صورة من تأشيرة اقامة تصل إلى 10 سنوات وعلق قائلا: "شكرًا حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد حفظه الله وشكرًا حكومة #دبي على أجمل هدية التأشيرة الذهبية لدولة الإمارات العربية المتحدة حفظها الله وحفظ حكامها وشعبها الغالي #ثقة_في_الله_نجاح".
شكراً حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد حفظه الله وشكراً حكومة #دبي على أجمل هدية التأشيرة الذهبية لدولة الأمارات العربية المتحدة حفظها الله وحفظ حكامها وشعبها الغالي ♥️🇦🇪🤝🇪🇬 #ثقة_في_الله_نجاح ☝🏽Posted by Mohamed Ramadan on Wednesday, September 2, 2020