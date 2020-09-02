هدية غير متوقعة من حاكم دبي لـ محمد رمضان | شاهد





ونشر صورة من تأشيرة اقامة تصل إلى 10 سنوات وعلق قائلا: "شكرًا حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد حفظه الله وشكرًا حكومة #دبي على أجمل هدية التأشيرة الذهبية لدولة الإمارات العربية المتحدة حفظها الله وحفظ حكامها وشعبها الغالي #ثقة_في_الله_نجاح".





ونشر الفنان محمد رمضان ، صورة جديدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهر من خلال تجهيزه لعمله الجديد والمقرر أن يشارك فيه المطرب العالمي مستر جيمس.



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وعلق محمد رمضان قائلًا: "قريبًا جدًا".



ويتم التجهيز للعمل الجديد فى دولة الامارات حيث يتم تصوير المشاهد برفقة ميتر جيمس.



يُذكر أن احدث أعمال الفنان محمد رمضان مسلسل "البرنس" والذى يشارك فى بطولته أحمد زاهر وروجينا ونور اللبنانية وتأليف وإخراج محمد سامى.



شكراً حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد حفظه الله وشكراً حكومة #دبي على أجمل هدية التأشيرة الذهبية لدولة الأمارات العربية المتحدة حفظها الله وحفظ حكامها وشعبها الغالي ♥️🇦🇪🤝🇪🇬 #ثقة_في_الله_نجاح ☝🏽 Posted by Mohamed Ramadan on Wednesday, September 2, 2020

وجه النجم محمد رمضان عبر صفحته بموقع فيسبوك الشكر للشيخ محمد بن راشد حاكم دبي.