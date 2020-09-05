AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

شاهد | أحمد سعد يغازل خطيبته عبر انستجرام

السبت 05/سبتمبر/2020 - 02:01 ص
احمد سعد و خطيبتة
احمد سعد و خطيبتة
Advertisements
ميرنا محمود
غازل الفنان  أحمد سعد  خطيبته برسالة رومانسية عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام. 

وظهر أحمد سعد برفقة خطيبتة علياء بسيوني وكتب معلقا: الأيام بتحلو ولا احنا اللي بنحلو. 

اقرأ أيضا:

وأعلن الفنان أحمد سعد خطوبته على عارضة الأزياء علياء بسيوني عبر حسابه الرسمي على إنستجرام.

ونشر الفنان أحمد سعد، صورة ومقطع فيديو قصيرا عبر خاصة القصص (ستوري) على حسابه الرسمي بتطبيق انستجرام، ظهر فيها خلال عطلته الصيفية مع خطيته علياء بسيوني.

وظهر أحمد سعد في الصورة الأولى، وهو بجوار خطيبته علياء بسيوني، وفتاة أخرى لم يكشف عن هويتها، في الوقت الذي ظهرت فيه في فيديو لا يتعدى بضع ثوان، وهو يلهو معها بـ «المرجيحة» على الشاطئ. 

يأتي ذلك بعدما ظهر الفنان أحمد سعد، مع مصممة الأزياء علياء بسيوني، في أكثر من مناسبة، الأمر الذي جعل الجمهور يتساءل عن طبيعة تلك العلاقة، وقال سعد في تصريحات صحفية إنه بالفعل تجمعهما قصة حب وإن خطوبتهما ستكون في الشهر الجاري. 

تمتلك علياء بسيوني، متجرًا لبيع الأزياء النسائية المستوردة، ويتردد عليه عدد من النجمات ويشترين ملابسهن منه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اسمها ومحل إقامتها.. 5 معلومات عن حبيبة أحمد سعد الجديدة

ريم البارودي ترد على خطوبة أحمد سعد بارتداء فستان زفاف

ركبني المرجيحة.. أحمد سعد يلهو مع خطيبته على الشاطئ

أخبار الفن.. شائعة خطوبة أحمد عز.. تفاصيل مرض محمود ياسين وحقيقة اكتئاب شهيرة.. وعكة صحية لـ فاروق فلوكس

علياء.. أحمد سعد يعلن لأول مرة عن موعد خطوبته.. تفاصيل

أحمد سعد يحتفل بخطوبته من عارضة الأزياء علياء بسيوني.. شاهد

ترشيحاتنا

الصحة العالمية تحذر من "وطنية" مصل كورونا

لتدمير المنطقة.. وثائق مسربة تؤكد تورط أردوغان مع تنظيم القاعدة في ليبيا

لحين ورود التحريات.. النيابة تحجز طبيبا نفسيا متهما بالتحرش بـ4 سيدات في طنطا

شجار وخناقات.. مروة عبدالمنعم تروي تفاصيل فيديوهات التيك توك مع ابنتها..فيديو

سيد عبد الحفيظ: إزاي الزمالك أحسن والفرق بينا 20 نقطة

علاج بالحضن.. زوجة الطبيب المتهم بالتحرش: جوزي مظلوم.. وكل ذنبه إنه ناجح

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آخر صورة.. غرق عريس بعد خطوبته بـ 5 دقائق

جلسة تصوير مرعبة.. عروسان يخاطران بحياتهما على حافة جرف شاهق من أجل صور الزفاف

أضخم سمكة قرش في التاريخ.. الحجم الحقيقي للميجالودون | صور