مهرجان برلين ينعى الممثل بيرول اونيل بعد وفاته

كان عدد كبير من المواقع العالمية قد تناقلت نبأ بيرول اونيل المولود في ألمانيا، والذي حصد فيلمه ضد الحائط عام 2004 على جائزة الدب الذهبى.

كانت إدارة مهرجان برلين السينمائي، قد أعلنت مؤخرا التوقف عن الفصل بين الجوائز بحسب الجنس في دوراتها المقبلة لتجنب أي تراتبية بين الرجال والنساء.



وقالت أنها ستمنح اعتبارا من النسخة المقبلة من المهرجان، التي ستقام من 11 إلى 21 فبراير 2021، جائزة دب فضي لأفضل أداء رئيسي ومساند بدلا من "أفضل ممثلة" وأفضل ممثل".