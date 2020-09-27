تسجيل الرغبات غدا.. كل ما تريد معرفته عن تنسيق جامعة الأزهر

يسأل الكثير من طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية عن الدراسة بجامعة الأزهر، وكيفية تسجيل الرغبات وتعديلها والتحويل بين الكليات.

وأوضحت جامعة الأزهر، أنه بالنسبة لتسجيل الرغبات هذا العام، فإنه سيتم فتح الباب أمام الطلاب غدا الإثنين الموافق 28 سبتمبر حتى الاول من أكتوبر المقبل، كما سيتم فتحه أمام طلاب الدور الثاني من 4 أكتوبر لـ 6 أكتوبر .

وعند تسجيل الرغبات، يتم الدخول على بوابة الحكومة المصرية لتسجيل الرغبات وفقا لمجموع كل طالب وبناءً على اطلاعه على تنسيق العام الماضي لمعرفة أى الكليات أقرب لمجموعة.

أما التنسيق، فهو يظهر بعد تسجيل الرغبات، وهو أعلى النسب الرسمية للالتحاق بكل كلية، ووقتها يحصل الطالب على بطاقة ترشيح برقم جلوسه وفيها الكلية التي رشحته الجامعة للالتحاق بها بناءً على مجموعة.

وذكرت الجامعة، أنه لا يعتد بأى توقعات قبل إعلان النتيجة، وتكتفي الجامعة بإعلان نتيجة التنسيق للطلاب، وتنسيق القبول يكون بناءً على عدد الطلاب والطالبات الذين سجلوا رغباتهم لكلية معينة ومن هنا يرتفع أو ينخحفض التنسيق.

وأضافت، أن التعديل في الرغبات يفتح له الباب بعد تسجيل الرغبات لمدة معينة ستعلن عنها الجامعة وقتها، وحينها يتم فتح باب التحويل بين الكليات بعد إعلان نتيجة التنسيق، ويمكن للطلاب التحويل من الكلية التي رشح لها إلى كلية أخرى.

وأشارت الجامعة، إلى أن الطالب الذي لم يسجل في أي من المرحلتين الأولى ولا الثانية، يمكنه تسجيل الرغبات في فترة التحويل التي سيتم فتحها بعد هاتين المرحلتين.

وفيما يتعلق بالمعاهد الفنية المتوسطة، المستحدثة في الجامعة، فإنه يمكن الإلتحاق بها عن طريق تسجيل الرغبات بها فهي ستكون جميعا متوفرة في التنسيق هذا العام ويحق للطالب أو الطالبة اختيارها.

وذكرت جامعة الأزهر، أنه بالنسبة للكليات التي تحتاج إلى اختبارات فإن كل كلية تعلن عن مواعيد الاختبارات وفقا لظروفها، ويعرف الطالب أنه التحق بالكلية من خلال رقم الجلوس والدخول على موقع بوابة الحكومة المصرية بعد إعلان نتيجة التنسيق، وسيتم ظهور الكلية المرشح لها الطالب وعليه طباعة بطاقة الترشيح حتى يتقدم بها للكلية.

كما نوهت عن الفرق بين الانتساب والانتظام، فالانتساب للطالبات يكون في كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة والأقاليم عدا شعبة الصحافة والإعلام، كما يسمح بالانتساب بكل من كلية التجارة بنات في "القاهرة وتفهنا الأشراف وأسيوط باللغة العربية فقط، وكلية البنات الإسلامية بأسيوط".

فيما يتم السماح بالانتساب في شعبتي التاريخ والاجتماع بكليتي الدراسات الإنسانية بنات بالقاهرة وتفهنا الأشراف.

أما بالنسبة للانتساب في فرع البنين، فيكون في كليات:

1 - كليات أصول الدين بالقاهرة والأقاليم

2 - كليات الشريعة والقانون بالقاهرة والأقاليم (عدا شعبة الشريعة والقانون باللغة الأجنبية)

3 - كليات اللغة العربية بالقاهرة والأقاليم (شعبة عامة وشعبة التاريخ والحضارة)

4 - كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين بالقاهرة

5 - كليات الدراسات الإسلامية والعربية بنين بالأقاليم

6 - كلية الدراسات الإسلامية بنين بأسوان

7 - كلية التجارة بنين بالقاهرة - عدا شُعبة التجارة باللغة الإنجليزية

الطالب المنتسب لا يحق له دخول المدينة الجامعة ويدفع مصاريف زائدة عن طالب الانتظام، والمنتسب غير مطالب بالحضور كطالب الانتظام.

وفيما يخص اختبارات كلية التمريض، فإن الطالبات المرشحات لكلية التمريض تؤدي الاختبار للقبول في "اللغة الإنجليزية، الطب النفسي، السمات والمقابلة الشخصية".

وتصطحب الطالبات أثناء اختبارات القبول: خطاب الترشيح الموجه للكلية، 12 شخصية للطالبة، و6 صور بطاقة شخصية، أصل شهادة الثانوية الأزهرية، ظرف بلاستيك، صورة بطاقة ولي الأمر.

ومن المقرر أنه لا يوجد بعد الامتحانات اختبارات أخرى للتخلف أى لمن تخلفوا عن اختبارات القبول.