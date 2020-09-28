دعاء الصباح للحبيب يدفع عنه السوء والأذى طوال اليوم

عامة يكفي الإنسان الكثير من الشرور والهموم الدنيوية ولأخروية، ويحفظه من شياطين الإنس والجن ، وما قد يتربص به من شر.

أو دعاء في الصباح ويعرف أيضًا في السُنة النبوية الشريفة بـ أذكار الصباح ، والتي داوم عليها رسول الله –صلى الله عليه وسلم-، وأوصى بها وشدد على ضرورة ترديد دعاء الصباح أو دعاء في الصباح أو أذكار الصباح واستفتاح اليوم بها واغتنام فضله العظيم، فقد ورد النبي –صلى الله عليه وسلم- أن الحرص على

وهذا عن الدنيا ، أما عن جزاء المداومة على دعاء الصباح يوميًا فإن صاحبه يأتي يوم القيامة بأفضل عمل بين الخلائق،

يجعل الإنسان في معية الله تعالى، كما أخبرنا أيضًا أن ترديد دعاء الصباح للحبيب يجعل الله يغفر له كل ذنوبه مهما بلغت كثرتها، فإن دعاء الصباح للرزق به تبلغ

للحبيب لعلك به تحصل على أكبر حاجاتك الدنيوية وهي الرزق ، فإذا كان ترديد دعاء الصباح

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5- اللهم لا تجعل في يومه سوء، إلا دفعته، ولا ذنبًا إلا غفرته، يا أرحم الراحمين.

3- اللهم في كل صباح يصبح هذا الوجه فيه، فأكرمه بعظيم غفرانك.

دعاء الصباح للرزق

1- اللهم في هذا الصباح ارزقنا العفو والعافية وسعة في الرزق، و صُبّ علينا الخير صبًّا صبًّا ولا تجعل عيشنا كدًّا كدًّا.

2- اللهم باعدنا فيه عن الخطيئة والضلالة واجعلنا من أهل الجنة، و اجعل لنا نصيبًا من كل خير تنزله فيه بجودك يا أرحم الرحمين.

3- يا الله، يا الله، يا الله، أسألك بحقّ مَن حقّه عليك عظيم أن تصلّي على محمد وآل محمد وأن ترزقني العمل بما علّمتني مِن معرفة حقك وأن تبسط علي ما حظرت من رزقك.

4- اللهمَّ إني أسألك، أن لك الحمد، لا إله إلا أنت الحنان المنان، بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين أن ترزقنا من حيث لا نحتسب.

5- اللّهم صن وجهي باليسار ولا تبذل جاهي بالإقتار فأسترزق رزقك من غيرك، وأستعطف شرار خلقك، وأبُتلَى بحمد مَن أعطاني، وأُفتن بذمّ من منعني، وأنت مِن وراء ذلك كله ولىُّ الإجابة والمنع.

6- اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان بعيدا فقربه وإن كان قريبا فيسره وإن كان قليلا فكثره وإن كان كثيرا فبارك لي فيه .

7- يا مقيل العثرات يا قاضي الحاجات اقضِ حاجتي وفرّج كربتي وارزقني من حيث لا أحتسب، قال عزّ وجلّ: «فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، يُرْسِلِ السَّمَاء عَلَيْكُم مِّدْرَارًا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا، مَّا لَكُمْ لا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا».

8- إلهي أدعوك دعاء مَن اشتدّت فاقته وضعفت قوّته وقلّت حيلته دعاء الغريق المضطر البائس الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه مِن الذنوب إلا أنت، فصلِّ على محمد وآل محمد واكشف ما بي مِن ضرّ، إنك أرحم الراحمين لا إله إلا أنتَ سبحانك إنّي كنت من الظالمين، سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه ومداد كلماته.

9- للّهم ارزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيّبًا من غير كدّ، واستجب دعائي من غير ردّ، وأعوذ بكَ من الفضيحتين الفقر والدّين، اللّهم يا رزاق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين، اكفني بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمّن سواك يا إله العالمين، وصلّى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

10- اللّهم ارزقني رزقًا لا تجعل لأحدٍ فيه منَه ولا في الآخرة عليه تبعةٌ برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته، الحمد لله الذي استسلم كلّ شيء لقدرته، الحمد لله الذي ذلّ كل شيء لعزّته، الحمد لله الذي خضع كل شيء لمُلكه.