دعاء الصباح من 20 آية قرآنية تدفع عنك الشر وتفتح لك أبواب الخير.. ردده الآن

أو كما يعرف بـ أذكار الصباح ، ولعل في حرص رسول الله –صلى الله عليه وسلم- على استفتاح يومه بترديد دعاء في الصباح

أكبر دليل على فضله الكبير، فقد امتلأت السُنة النبوية الشريفة بصنوف متعددة من دعاء الصباح

، وكما تعددت كلمات

دعاء الصباح

تعددت معها الفضائل،

فجاء من دعاء الصباح ما يكفر كل الذنوب، فبه يبدأ الإنسان يومه وقد تخلص من كل الذنوب والمعاصي التي تثقل عاتقه وتوقعه في المزيد، كما جاء من

دعاء الصباح

ما يكفي ويحمي الإنسان الكثير من الشرور والهموم الدنيوية والأخروية، ويحفظه من شياطين الإنس والجن ، وما قد يتربص به من شر، وبترديد

دعاء الصباح

يبدأ به يوم مبارك ويجعل الإنسان في معية الله تعالى.