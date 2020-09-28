تعرف على أسماء مرشحى القوائم في انتخابات مجلس النواب 2020.. مستندات

حصل موقع صدى البلد على أسماء مرشحى القائمة الوطنية من أجل مصر بالقطاعات الأربعة: (قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا - قطاع شرق الدلتا وجنوب الزقازيق - قطاع غرب الدلتا وشرق الإسكندرية - قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد وجنوب الجيزة).





كما حصل على أسماء مرشحي قوائم نداء مصر و تحالف المستقلين و أبناء مصر.

وللإطلاع على مرشحى القائمة الوطنية من أجل مصر قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا .. اضغط هنا

وللإطلاع على مرشحى القائمة الوطنية من أجل مصر قطاع شرق الدلتا وجنوب الزقازيق.. اضغط هنا

وللإطلاع على مرشحى القائمة الوطنية من أجل مصر قطاع غرب الدلتا وشرق الإسكندرية.. اضغط هنا

وللإطلاع على مرشحى القائمة الوطنية من أجل مصر قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد وجنوب الجيزة.. اضغط هنا





وتجرى عملية الانتخابات في المرحلة الأولى في دوائر 14 محافظة هي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، وذلك أيام 21 و22 و23 أكتوبر في الخارج، ويومى 24 و25 أكتوبر في الداخل، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر في الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر في الداخل.





وبالنسبة لمحافظات المرحلة الثانية فهى 13 محافظة وهى القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء، وذلك أيام 4 و5 و6 نوفمبر للخارج، ويومى 7 و8 نوفمبر في الداخل، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 5 و6 و7 ديسمبر في الخارج، ويومى 7 و8 ديسمبر.