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منوعات

خناقة في الكوشة .. ضيف يتشاجر مع العريس في حفل الزفاف

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 10:26 ص
صدى البلد
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مريم صليب
يبذل الزوجان جهودا كبيرة  فى تحضير حفل الزفاف و كل تفاصيله بدءا من الفستان و حتى الحفل و الأغاني و الضيوف الذين يرغبون في إرسال الدعوات إليهم ليشاركوهم تفاصيل ذلك اليوم. 


حسب ما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، أن حفل الزفاف كان يسير بهدوء و الجميع في الحفل سعيد للغاية ، و لكن حضر احد الضيوف غير المرغوب في وجوده فتحول الزفاف إلى أزمة كبيرة بين العائلتين . 


في منتصف الحفل تحول الزفاف إلى عراك كبير بين العريس و العروس و الاهل بسبب حضور خطيب العروس السابق و الذي همس في أذن العريس أنه مازال يحبها مما اثار غضب العريس و دفعه لضربه و طرده من الحفل . 

ذكرت الصحيفة ان ذلك الضيف لم يكن خطيب العروس فقط فحسب و لكنه كانت هناك صلة قرابة من عائلة والدها ، لذلك إنفعل والد العروس قبل أن يفهم ما قاله ذلك الضيف إلى زوج ابنته في حفل الزفاف . 

اشتد العراك في الجزء المخصص للعروسين و تجمع كل أصدقاء العريس بجانبه و ضربوا ذلك الشاب الذي طلب منه أثناء همسه لأذنه في البداية أن يترك الزفاف و يغادر لأنه لن يتركه يعيش أيام سعيدة مع تلك الفتاة . 
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