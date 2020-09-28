خناقة في الكوشة .. ضيف يتشاجر مع العريس في حفل الزفاف





حسب ما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، أن حفل الزفاف كان يسير بهدوء و الجميع في الحفل سعيد للغاية ، و لكن حضر احد الضيوف غير المرغوب في وجوده فتحول الزفاف إلى أزمة كبيرة بين العائلتين .









في منتصف الحفل تحول الزفاف إلى عراك كبير بين العريس و العروس و الاهل بسبب حضور خطيب العروس السابق و الذي همس في أذن العريس أنه مازال يحبها مما اثار غضب العريس و دفعه لضربه و طرده من الحفل .





ذكرت الصحيفة ان ذلك الضيف لم يكن خطيب العروس فقط فحسب و لكنه كانت هناك صلة قرابة من عائلة والدها ، لذلك إنفعل والد العروس قبل أن يفهم ما قاله ذلك الضيف إلى زوج ابنته في حفل الزفاف .





اشتد العراك في الجزء المخصص للعروسين و تجمع كل أصدقاء العريس بجانبه و ضربوا ذلك الشاب الذي طلب منه أثناء همسه لأذنه في البداية أن يترك الزفاف و يغادر لأنه لن يتركه يعيش أيام سعيدة مع تلك الفتاة .