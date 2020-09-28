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توك شو

منال سلامة عن فيديو إلقاء مسن في مصرف: بيعملوا أي حاجة عشان عدد المشاهدات

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 03:19 م
الفنانة منال سلامة
الفنانة منال سلامة
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هاجر إبراهيم
قالت الفنانة منال سلامة، إن هناك شيئا غريبا أصبح الناس يرونه كثيرا على مواقع التواصل الإجتماعى فى الأيام السابقة، مشيرة إلى أن الناس الذين يريدون عمل أكبر عدد من المشاهدات من أجل الأموال أصبحوا يفعلون أى شيء.


وأضافت "منال" خلال برنامج "حلو الكلام" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن تلك الأشياء التي يفعلوها من الممكن أن تصل أنهم يقوموا بإيذاء غيرهم، مثلما رأينا شبابا فى الصعيد والذى كنا نقول عليه مخزن القيم والأخلاق للمصريين، ولكن الحقيقة كانت الصدمة فى رمى مجموعة من الشباب لرجل مسن فى ترعة.


وتابعت أن كل ذلك من أجل تصوير فيديو فى التيك توك، قائلة: "يمكن يجيبلوهم حبة مشاهدات.. على أساس أنه موقع مضحك"، لافتة إلى أن هناك أب وأم من مشاهير السوشيال ميديا قاما بتخويف ابنتهما الرضيعة وتصوريها من أجل المشاهدات.


وأكدت: "أنا مش عارفة ممكن يبقى فيه ايه علشان نجيب نسب مشاهدات أكتر من كدا.. ياريت نفهم أن السوشيال ميديا ممكن نحقق منها فوايد كتير ويكون المضمون مفيد".


وأشارت إلى أنه من الممكن الإستفادة من تلك الفيديوهات بطريقة صحيحة ويكون هناك فرصة لإعطاء مواهب من الممكن للظروف الطبيعية عدم السماح لهم بالظهور إلا من خلالها.
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