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تكنولوجيا

هواوي تكشف عن هاتفها P Smart 2021 أول هاتف لعام 2021.. سعر ومواصفات

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 06:58 ص
هواوى تكشف عن هاتفها
هواوى تكشف عن هاتفها P Smart 2021 كأول هاتف للعام القادم
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قسم التكنولوجيا
كشفت شركة هواوي الصينية عن أحدث هواتفها الذكية P Smart 2021 والذى ستطلقه في العام القادم ليكون أول هاتف لها في 2021 ، وذلك قبل مطلع العام بثلاثة أشهر، وقامت بالكشف عن الهاتف الجديد في أوروبا ليكون ضمن الهواتف المميزة للفئة المتوسطة.   

ويأتي هاتف P Smart 2021  بشاشة قياس 6.67 بوصة، من نوع   PS LCD، وبجودة +FHD  مع نوتش صغير للكاميرا السيلفي التى تأتى بدقة 8 ميجابكسل، وتتميز الشاشة بنسبة عرض إلى ارتفاع 20:9 . 


ويحتوى هاتف P Smart 2021 على كاميرا رباعية خلفية الأساسية دقة 48 ميجا بيكسل، وكاميرا دقة 8 ميجا بيكسل بمستشعر بعدسة واسعة، مع كاميرتى 2 و 2 ميجا بيكسل بمستشعرات للتكبير والعمق. 

ويعمل هاتف P Smart 2021  بمعالج من نوع Kirin 710A مع ذاكرة تخزين عشوائى 4 جيجا بايت رام، ومساحة تخزين داخلى 128 جيجا بايت، بالإضافة إلى بطاقة microSD قابلة للتوسعة، ونظام تشغيل أندرويد 10 ، وواجهة مستخدم للسوفت وير EMUI 10.1 .  

ويتميز هاتف P Smart 2021  ببطارية كبيرة سعة 5000 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع بسعة 22.5 واط ، وع فتحة لسماعات الرأس بحجم 3.5 ملليمتر. 

وأتاحت شركة هواوى هاتف P Smart 2021 في أوروبا بألوان الأسود والأخضر، بسعر 229 يورو أى ما يعادل 3610 آلاف جنيه مصرى ، على أن تطلقه الشركة خلال الأشهر القليلة القادمة على مستوى العالم.  

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