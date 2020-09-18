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تكنولوجيا

هواوي تطلق تابلت MatePad 5G.. إليك السعر والمواصفات

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 02:59 ص
تابلت هواوي MatePad
تابلت هواوي MatePad 5G
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شيماء عبد المنعم
أطلقت شركة هواوي، حاسبها اللوحي الأحدث MatePad 5،G الذي يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، إلى جانب ميزات أخرى متطورة، مقابل سعر 785 دولارا أمريكيا.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يعد تابلت هواوي MatePad 10.4 أرخص ثمنا، حيث يأتي 280 دولارا، ويتشابه الحاسب اللوحي الجديد معه في عدة مواصفات إلا أنه يتم ترقيته إلى معالج من نوع Kirin 820، والذي يدعم شبكات الجيل 5G، وشبكات Wi-Fi 6.


ويمتاز حاسب هواوي MatePad 5G بشاشة من نوع IPS LCD بقياس 10.4 بوصة، وبدقة 2,000×1,200 بكسل وهناك كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل. وعلى ظهر الحاسوب اللوحي، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا خلفية بنفس الدقة، بالإضافة إلى أربع مكبرات للصوت مع أربعة ميكروفونات.

ويعمل تابلت MatePad 5G ، ببطارية قوتها 7,250 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 22.5 واط، تشحن بنسبة 30 % في غضون 30 دقيقة، ونسبة 100 % تستغرق 2.5 ساعة.
Huawei MatePad 5GHuawei MatePad 5G

وداخليا، يعمل تابلت هواوي بواجهة المستخدم EMUI 10.1 المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 10 ،ويمكن أن يتحول إلى حاسب محمول، مع دعم القلم الالكتروني M-Pencil.

ويتوفر تابلت هواوي MatePad 5G، باللونين الأبيض، والرمادي، مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، قابة للتوسعة باستخدام بطاقات microSD، مقابل  سعر 475 دولارا أمريكيا ( أي ما يعادل 7,485 جنيها مصريا).
M-Pencil stylusBluetooth keyboard
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