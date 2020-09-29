AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

سعر ومواصفات أودي Audi A5 بتحديث اليوم .. صور

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 02:02 م
اودي audi a5
اودي audi a5
Advertisements
اشرف عطية
طرحت شركة اودي الالمانية لصناعة السيارات مؤخرا السيارة اودي audi a5 فئة السيارات السيدان الكبيرة و تصنف سيارة عائلية و ابدع الصانع الالماني في رسمها بشكل انيق و جذاب كفيل بلفت انتباهك رغما عنك . 


تأتي اودي audi a5 بمحرك 2000 سي سي ينتج 190 حصان 4 سلندر تخرج 320 نيوتن متر و يتسارع من 0 حتي 100 كيلو متر خلال سبع ثوان يعمل بنظام الجر الامامي و متصل بفتيس اوتوماتيك. 


تستهلك السيارة اودي audi a5 حوالي 5 لتر بنزين لكل 100 كيلو متر و بها تانك يتسع الي 58 لتر و تسير بسرعة قصوي 240 كيلو متر في الساعة بجنط 17 انش . 

اودي audi a5 بها مرايات كهرباء و اشارات و فوانيس شبورة امامية و خلفية و تقنية الليد و تدعم تحكم السائق فيها و بها نظام فرامل ABS و
توزيع الكتروني للفرامل EBD و توازن الالكتروني ESP و 6 ايرباج . 


صممت اودي audi a5 بنظام إيموبليزر ضد السرقة و حساسات أمامية وخلفية و نظام التحذير للسرعة الزائدة لتنبيه السائق بتخطي السرعة المقررة حرصا علي سلامته. 

سعر اودي audi a5 في مصر 

تباع السيارة اودي audi a5 في مصر بسعر 970.000 جنيه 
سعر ومواصفات أودي Audi A5 بتحديث اليوم .. صور
سعر ومواصفات أودي Audi A5 بتحديث اليوم .. صور
سعر ومواصفات أودي Audi A5 بتحديث اليوم .. صور
سعر ومواصفات أودي Audi A5 بتحديث اليوم .. صور
سعر ومواصفات أودي Audi A5 بتحديث اليوم .. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سعر ومواصفات سوزوكي فيتارا suzuki vitara الجديدة في مصر.. صور

مواصفات بيجو 3008 موديل 2021 الجديدة.. صور

أسعار و مواصفات رينو داستر renault duster اليوم في مصر .. صور

أسعار ومواصفات سوزوكي فيتارا suzuki vitara الجديدة .. صور

مواصفات وسعر معشوقة الشباب فولكس فاجن جولف volkswagen golf .. صور

سعر شيري أريزو chery arrizo 5 اليوم في مصر .. صور

ترشيحاتنا

من هو بديل فايلر؟.. كل ما تريد معرفته عن أروابارينا مدرب الأهلي المحتمل

ضربة موجعة.. مرتزقة أردوغان يستعدون لمغادرة ليبيا

خلال دقيقة.. مايا ثابت ميكب آرتست تتحول إلى مشاهير الفن.. شاهد

تمساح يفترس كلبًا ضالًا بعد التسلل لساحة مليئة بالأطفال.. شاهد

خلال مراسم تأبين قتلى حرب أكتوبر.. وزير الدفاع الإسرائيلي: لم نكن مستعدين لكورونا

قصة مبكية.. أسرة متوفى الفجأة في عيادة طبيب بالشرقية: أب لـ3 أطفال ونتمنى معاشا لأبنائه| شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات أودي Audi A5 بتحديث اليوم .. صور

الصين تطرح سيارة تعمل بخلايا الوقود الهيدروجينية .. صور

لا أحد فوق القانون.. حرمان وزيرة الدفاع فى جنوب أفريقيا من راتبها لهذا السبب