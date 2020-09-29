سعر ومواصفات أودي Audi A5 بتحديث اليوم .. صور

اودي audi a5 فئة طرحت شركة اودي الالمانية لصناعة السيارات مؤخرا السيارةفئة السيارات السيدان الكبيرة و تصنف سيارة عائلية و ابدع الصانع الالماني في رسمها بشكل انيق و جذاب كفيل بلفت انتباهك رغما عنك .









تأتي اودي audi a5 بمحرك 2000 سي سي ينتج 190 حصان 4 سلندر تخرج 320 نيوتن متر و يتسارع من 0 حتي 100 كيلو متر خلال سبع ثوان يعمل بنظام الجر الامامي و متصل بفتيس اوتوماتيك.









تستهلك السيارة اودي audi a5 حوالي 5 لتر بنزين لكل 100 كيلو متر و بها تانك يتسع الي 58 لتر و تسير بسرعة قصوي 240 كيلو متر في الساعة بجنط 17 انش .





اودي audi a5 بها مرايات كهرباء و اشارات و فوانيس شبورة امامية و خلفية و تقنية الليد و تدعم تحكم السائق فيها و بها نظام فرامل ABS و

توزيع الكتروني للفرامل EBD و توازن الالكتروني ESP و 6 ايرباج .









صممت اودي audi a5 بنظام إيموبليزر ضد السرقة و حساسات أمامية وخلفية و نظام التحذير للسرعة الزائدة لتنبيه السائق بتخطي السرعة المقررة حرصا علي سلامته.





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