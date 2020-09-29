هل مصافحة الرجال الأجانب حرام؟.. الإفتاء تجيب

مصافحة النساء.. دار الإفتاء تكشف الحكم وآراء الفقهاء

وتابع: هنا نتحدث عن المصاحفة البريئة والتي لا شهوة من ورائها لأن بعض الرجال يصافحون النساء بشهوة متعمدة.

وأشار إلى أن دار الإفتاء المصرية تفتي نظرا لتغير الأعراف عند الناس، بأن الرجل لا يبدأ المرأة بالمصافحة وكذلك المرأة لا تبدأ الرجل بالسلام، فإذا اضطر أحدهما للمصافحة وعدم إحراج الآخر الذي هو بطبيعة الحال من الأقارب فمن الممكن بتقليد مذهب الإمام أحمد وحتى لا نحرج من أمامنا.

مصافحة الرجال والنساء، محل خلاف بين العلماء، فالجمهور يرى أنها حرام بين المراة الاجنبية والرجل، وهناك رواية عند الإمام أحمد ترى بأنها مكروهة.

وقال أمين الفتوى، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء، إن مصافحة الرجال والنساء، محل خلاف بين العلماء، فالجمهور يرى أنها حرام بين المراة الاجنبية والرجل، وهناك رواية عند الإمام أحمد ترى بأنها مكروهة.

كشف الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن حكم المصافحة بين الرجال والنساء وآراء الفقهاء في ذلك.

هل يجوز مصافحة أقاربي من الذكور؟.. الإفتاء تنصح بـ 3 أمور وتحذر من ملامسة هذا الرجل

ورد سؤال الى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية في البث المباشر تقول السائلة: "هل يجوز مصافحة أقاربي من الذكور؟".





وقال الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن ما عليه غالبية العلماء إنه يحرم مصافحة المرأة أو الفتاة للرجال، مستندين لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له" رواه الطبراني والبيهقي.





وأضاف أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر صفحة دار الافتاء أن الإمام أحمد بن حنبل قال إن مصافحة الرجل لامرأة لا تحل له مكروه.





وتابع: من هنا يمكن القول أولًا: لا تبدئي بالسلام على الشباب أو الرجال، وثانيًا: وإن بدأ أحدهم فسلمي من باب عدم الإحراج، وتقليدًا إلى من أجاز، ثالثًا: أما إذا كان الرجل الذي يسلم عليك معروف عنه بأنه سيئ السمعة فلا تسلمي عليه.





حكم إلقاء السلام من الرجل على جماعة من النساء

ورد سؤال لدار الإفتاء من سائل يقول" هل يجوز إلقاء السلام من الرجل على جماعة من النساء".

أجابت الدار في فتوى لها، أن سلام الرجل على جماعة النساء جائزٌ، وكذا سلام الرجال على المرأة الواحدة عند أمن الفتن وأضافت: مما يدل على جواز سلام الرجل على جماعة النساء حديثُ أسماء بنت يَزِيدَ رضي الله عنها قالت: "مَرَّ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ فِي نِسْوَةٍ فَسَلَّمَ عَلَيْنَا" أخرجه أبو داود في "سننه". قال الإمام النووي في "روضة الطالبين" (10/ 230، ط. المكتب الإسلامي): [وَلَوْ كَانَ النِّسَاءُ جَمْعًا فَسَلَّمَ عَلَيْهِنَّ الرَّجُلُ جَازَ؛ لِلْحَدِيثِ الصَّحِيحِ فِي ذَلِكَ] اهـ.





حكم مصافحة الرجال والنساء