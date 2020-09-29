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أخبار العالم

اتصال هاتفي بين ولي العهد السعودي والأمير الجديد لدولة الكويت.. تفاصيل

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 11:18 م
الأمير نواف الأحمد
الأمير نواف الأحمد الصباح والأمير محمد بن سلمان
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محمد عثمان

أجرى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًا بأمير دولة الكويت الجديد، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وذلك بعد وفاة أمير الكويت الراحل، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.


وعبر بن سلمان خلال الاتصال عن خالص عزائه ومواساته في الشيخ صباح سائلًا المولى عز وجل الرحمة والمغفرة للفقيد، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس).


من جانبه، أعرب، أمير دولة الكويت، عن شكره وتقديره لولي العهد وعلى مشاعره الأخوية الصادقة.


أعلن مجلس الأمة الكويتي، اليوم الثلاثاء، أن البلاد الجديد، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، سيؤدي اليمين الدستوري أمام المجلس غدًا.


وقال رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، إنه التقى قبل قليل بالشيخ نواف ورئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد، وفقًا لما نقلته صحيفة "القبس" الكويتية.

وأضاف "استمعنا لتوجيهات سموه وتقرر دعوة مجلس الأمة لعقد جلسة خاصة يوم غد الأربعاء في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا يؤدي خلالها سموه اليمين الدستورية وفقًا لنص المادة 60 من الدستور".

وعقد مجلس الوزراء الكويتي اجتماعًا طارئًا قبل قليل بعد الإعلان عن وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وأعلن خلاله الحداد الرسمي لمدة 40 يوما ، مؤكدًا أن الشيخ صباح الأحمد توفي بالولايات المتحدة في الرابعة بعد الظهر بتوقيت الكويت.

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