كشف موقع هيلثي عن طريقة عمل الشربات للحلويات، بالتفصيل، وعدد السعرات.

السعرات الحرارية: 1925

تجهيز. الوقت: 35 دقيقة



مكونات:

1 كوب ماء

2 كوب سكر

1 ملعقة صغيرة ماء ورد

1 ملعقة صغيرة ماء ورد برتقال

1 ملعقة صغيرة عصير ليمون



طريقة التحضير:

1- نذوب السكر في الماء ونضعه على نار متوسطة بدون تقليب.

2-زيادة الحرارة حتى الغليان وملاحظة الرغوة البيضاء على السطح وإزالتها.

3-بعد 20 دقيقة من الغليان البطيء يضاف عصير الليمون للحفاظ على لون الشراب بعد ذلك ولمنع تشكل السكر من تكوين طبقة صلبة فوق السطح.

4-اترك الشراب يغلي ببطء حتى يبدو مثل العسل.

5-يضاف ماء الورد وماء الورد البرتقالي ثم يترك على النار لبضع دقائق ثم يصبح جاهزا للاستعمال. يضاف ماء الورد للتغلب على الطعم المر.

ملحوظة: يمكنك الاحتفاظ بالشراب لمدة 6 أشهر عن طريق سكبه في وعاء زجاجي مغلق جيدًا.