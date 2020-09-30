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مرأة

طريقة عمل الشربات للحلويات

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 08:20 ص
شراب السكر
شراب السكر
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أسماء عبد الحفيظ

كشف موقع هيلثي عن طريقة عمل الشربات للحلويات، بالتفصيل، وعدد السعرات.

السعرات الحرارية: 1925

تجهيز. الوقت: 35 دقيقة


مكونات:

1 كوب ماء

2 كوب سكر

1 ملعقة صغيرة ماء ورد

1 ملعقة صغيرة ماء ورد برتقال

1 ملعقة صغيرة عصير ليمون


طريقة التحضير:

1- نذوب السكر في الماء ونضعه على نار متوسطة بدون تقليب.

2-زيادة الحرارة حتى الغليان وملاحظة الرغوة البيضاء على السطح وإزالتها.

3-بعد 20 دقيقة من الغليان البطيء يضاف عصير الليمون للحفاظ على لون الشراب بعد ذلك ولمنع تشكل السكر من تكوين طبقة صلبة فوق السطح.

4-اترك الشراب يغلي ببطء حتى يبدو مثل العسل.

5-يضاف ماء الورد وماء الورد البرتقالي ثم يترك على النار لبضع دقائق ثم يصبح جاهزا للاستعمال. يضاف ماء الورد للتغلب على الطعم المر.

ملحوظة: يمكنك الاحتفاظ بالشراب لمدة 6 أشهر عن طريق سكبه في وعاء زجاجي مغلق جيدًا.

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