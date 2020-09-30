كشف موقع هيلثي عن طريقة عمل الشربات للحلويات، بالتفصيل، وعدد السعرات.
السعرات الحرارية: 1925
تجهيز. الوقت: 35 دقيقة
مكونات:
1 كوب ماء
2 كوب سكر
1 ملعقة صغيرة ماء ورد
1 ملعقة صغيرة ماء ورد برتقال
1 ملعقة صغيرة عصير ليمون
طريقة التحضير:
1- نذوب السكر في الماء ونضعه على نار متوسطة بدون تقليب.
2-زيادة الحرارة حتى الغليان وملاحظة الرغوة البيضاء على السطح وإزالتها.
3-بعد 20 دقيقة من الغليان البطيء يضاف عصير الليمون للحفاظ على لون الشراب بعد ذلك ولمنع تشكل السكر من تكوين طبقة صلبة فوق السطح.
4-اترك الشراب يغلي ببطء حتى يبدو مثل العسل.
5-يضاف ماء الورد وماء الورد البرتقالي ثم يترك على النار لبضع دقائق ثم يصبح جاهزا للاستعمال. يضاف ماء الورد للتغلب على الطعم المر.
ملحوظة: يمكنك الاحتفاظ بالشراب لمدة 6 أشهر عن طريق سكبه في وعاء زجاجي مغلق جيدًا.