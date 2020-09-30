سجن النسا ينتظر شيري وزمردة.. جواز عرفي بـ 80 ألف جنيه وجنس في السيارات بـ 4 آلاف جنيه

تصدر محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشارة مروة هشام بركات، بعد قليل، حكمها على شريفة رفعت، وشهرتها "شيرى هانم"، وابنتها " حكمها على شريفة رفعت، وشهرتها "شيرى هانم"، وابنتها " زمردة "، بتهمة الاعتداء على القيم الأسرية، والتحريض على الدعارة.

















مشاكل بين الأم والاب

خلال التحقيقات، أدلت المتهمة نورا هشام علاء الدين، الشهيرة بـ"زمردة" باعترافات تفصيلية في القضية رقم ۲۱۲۸ لسنة ۲۰۲۰ جنح مدينة نصر أول، حيث قالت: "اللي حصل إن أنا كنت عايشة مع والدي ووالدتي وسنة 2005 انفصلوا ورحت عشت مع والدتي في العمارة بتاعة جدتي في مدينة نصر، وأمي كانت في مشاكل بينها وبين خالى وإن جدتي كتبتله كل حاجة باسمه بيع وشراء واحنا ساعتها كان والدي بيبعتلي فلوس ودى اللى كنا بنعيش بيها".









جواز عرفي بـ 80 ألف جنيه

وأضافت زمردة: "اتجوزت من حوالي سنة ونص جواز عرفي لمدة ١٠ أيام، وعشان إحنا مش معانا فلوس لقيت واحد متجوز هيتجوزني عرفي ويديني مهر ٨٠ ألف جنيه، وبعد ١٠ أيام حسيت إني مش عايزة أكمل فقولتله ننفصل، وطبعا والدتي كانت على علم وعارفة بالجواز عشان كنا عايزين أي فلوس".









وعلقت على رسائل بينها وبين والدتها حول شخص يدعى "ك. م"، قائلة: "أيوه الرسائل دي كانت بيني وبينها عشان تبقى عارفة أنا بعمل إيه، والشخص ده واحد كنت هقابله وهي كانت عايزة تعرف أنا هاخد كام، والشخص ده انا كنت معشماه إن هيبقى فيه بينا علاقة جنسية وإني هقضى معاه ليلة ويديني فلوس".

















حجة عندى ظروف

وتابعت: "أنا بصراحة كنت بضحك عليه، ولما روحت اتحججت إني عندي ظروف وأخدت ٤ آلاف جنيه ومشيت وعملت له بلوك، وأنا كنت بقول لأمي إن في ناس على إنستجرام عايزة تقابلني ويكون في علاقة جنسية، وكنا بنتفق ازاي اقابلهم وامشي بدون مايحصل علاقة كاملة، ومعظم علاقاتي ماما كانت عارفاها، لما كنت بنزل مع أشخاص في عربياتهم ويحصل علاقة جنسية بس مش كاملة واخد الفلوس وامشي، وماما كان دورها إنها تقولي ازاي اتحجج عشان أهرب من العلاقة الجنسية الكاملة".

















ممارسة الجنس في السيارات

وأوضحت زمردة، حول محادثة تضمنت إيحاءات جنسية بينها وبين والدتها، أنها كانت في سيارة مع شخص يدعى "أ" وتحدثت والدتها لتسألها عن مكانها و"هتاخد كام"، وقالت: "وفعلا نزلت معاه في العربية وعملنا علاقة بس مش كاملة وأخدت الفلوس ومشيت"، مؤكدة: "إحنا كنا بنصرف الفلوس على إيجار الشقق والمعيشة ومكنش في فلوس تاني".









وأضافت: "في مرة كنت مزنوقة في فلوس واتعرفت على شخص اسمه "م. ع"، وقولتله أجيلك الشقة في الزمالك وروحتله وأخدت ٤ آلاف جنيه، وواحد تاني اسمه "ف" وجالي شقة أرض الجولف وعملنا علاقة جنسية بس مكملناش ومشي واداني الفين جنيه، وماما ملهاش دعوة بموضوع العلاقات الجنسية أنا اللي كنت بعملها وبجيب الفلوس".









قلت لأمي انزلي دلوقتي

واستكملت زمردة: "بعد كده اتعرفت على واحد اسمه فريد على فيسبوك، واتفقنا إن هو يجيلي البيت وهيديني ألفين جنيه، وفعلا جالى البيت اللى انا كنت مأجراه أنا وأمى في أرض الجولف، وساعتها أمي كانت موجودة في البيت وقلت لها تنزل علشان في ناس أصحابي هييجوا يقعدوا معايا، وبعد ما نزلت جالى الشخص اللى اسمه فريد ودخل معايا الاوضة وابتدى يحصل بنا علاقة جنسية بس إحنا مكملناش واداني الفلوس ومشي".

















حجز القضية للحكم

وفي جلسة 27 أغسطس، قررت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية الدائرة الثانية، برئاسة المستشارة مروة هشام بركات، حجز القضية لجلسة 30 سبتمبر للحكم.









حبس شيري هانم وزمردة