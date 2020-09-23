المهنة ديوث.. أزواج باعوا لحم زوجاتهم في الدعارة على فيسبوك.. تقرير

رجل انعدمت لديه النخوة.. وصور له الشيطان طريق الدياثة وسيلة لجلب الأموال الحرام، قصص عن زوج عرض زوجته من خلال صفحة على الفيسبوك لبيع لحمها في الدعارة ، والترويج لها واستقطاب راغبي المتعة الحرام طمعا في الثراء السريع.





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- زوجة على الفيسبوك

مفاجأة كشفتها تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية في واقعة ضبط شبكة دعارة تروج نشاطها عبر "فيس بوك"، استغلال شاب لزوجته في ممارسة الرذيلة مع راغبي المتعة الحرام، حيث تبين أن بداية الواقعة كانت برصد الأجهزة الأمنية شاب "قواد"، يستغل زوجته وعددا من السيدات في الأعمال المنافية للآداب عبر إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وأشارت التحريات إلى أن عاطلا يعرض صورة زوجته وعدد من الفتيات عن طريق صفحة عبر "فيس بوك" ومقاطع فيديو ساخنة لهن لممارسة الرذيلة الجماعية مقابل 3 آلاف جنيه في الساعة وتم تحديد مكان بث الصفحة.





- بيجوزها للرجالة عرفي

وألقى القبض على المتهم في منطقة الجيزة، وتبين أنه يقوم أيضا بتزويج الفتيات بعقود عرفي لراغبي المتعة الحرام مقابل 21 ألف جنيه في الأسبوع، كما تمكنت القوات من ضبط زوجة المتهم وسيدتين، أثناء ممارسة الرذيلة مع شاب داخل شقة المتهم الرئيسي، وبمواجهة المتهم اعترف بممارسة نشاطه في مجال الترويج لبعض الفتيات اللاتي تمكن من استقطابهن، وعرض صورهن عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وقال المتهم إنه كان يعرض زوجته في الساعة بـ3 آلاف جنيه على راغبى المتعة الحرام وأيضا الفتيات بالإضافة إلى زواجها عرفيا لفترة زمنية محددة تصل إلى أسبوع مقابل 21 ألف جنيه، وتم ضبط زوجته وسيدتين وشاب أثناء ممارسة الرذيلة في شقة المتهم، وعقود زواج عرفي.





- وكر العاطل وزوجته

وفي ذات السياق، قضت محكمة جنح شبرا الخيمة في القليوبية برئاسة المستشار أحمد بدر، بمعاقبة عاطل وزوجته بالسجن 11 عاما لاتهامهما بإدارة مسكنهما وكر لممارسة الدعارة والتحريض على الفسق والفجور وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، حيث كانت معلومات سرية وردت لمأمور قسم أول شبرا الخيمة بقيام عاطل وزوجته بإدارة شقتهما لممارسة الرذيلة واستقطاب النسوة وراغبي المتعة من الرجال بدائرة القسم.





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- الزوجة تستقطب النساء

وتم تشكيل فريق بحث وتوصلت التحريات إلى صحة المعلومات وقيام عاطل وزوجته بتحويل شقتهما لممارسة الدعارة لراغبي المتعة الحرام حيث تقوم الزوجة باستقطاب السيدات والنسوة الساقطات لممارسة الرذيلة مقابل مبالغ مالية كبيرة عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، بعد استصدار إذن من النيابة تمكن رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة من القبض على المتهم وزوجته وأحيل للنيابة فأمرت بحبسهما ووجهت لهما تهم التحريض على الفسق والفجور وإدارة مسكن لممارسة الرذيلة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وممارسة الدعارة وإحالتهما للمحاكمة فقضت المحكمة بحكمها السابق.





- قدم زوجته في حفلات جنسية

انعدمت مروءة كريم ، وقرر أن يبيع عرضه بالمال فاستزله الشيطان وخلع عباءة الرجولة والنخوة وقدم زوجته لراغبي المتعة الحرام بشكل جماعي، حيث فكر في طريق سريع للثراء بالاتفاق مع زوجته ، فقرر أن يقدمها لحفلات الجنس الجماعي ، وبدأ يعلن عن زوجته كسلعة جنسية عبر شبكة التواصل الاجتماعي فيس بوك، ولم يكتف كريم بذلك فكان يشارك في حفلات الرذيلة التي كانت زوجته بطلتها باستمرار.





- مدمن هيروين باع زوجته بـ 50 جنيها

وفي اعترافاتها قالت الزوجة “سميرة. إ” ربة منزل، إن زوجها “مدمن هيروين”، وكان يصطاد راغبي المتعة الحرام من على مواقع الإنترنت، على أن يشاركهم الجنس الجماعي معها، مقابل 3 آلاف جنيه في الساعة الواحدة بما يعادل 50 جنيها للدقيقة، حيث وردت معلومات إلى اللواء رضا العمدة، مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، تفيد بقيام “كريم. ت”، عاطل، بعرض زوجته “سميرة. إ” ربة منزل، لممارسة الجنس الجماعي، مقابل 3 آلاف جنيه في الساعة الواحدة.