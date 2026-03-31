إلهام أبو الفتح
رئيس الوزراء يناقش مع رئيس شركة شيفرون العالمية زيادة الاستثمارات في مصر

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، "كلاي نيف"، رئيس شركة "شيفرون" العالمية للاستكشاف والإنتاج، بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وذلك خلال اليوم الثاني لمؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة "إيجيبس 2026"، الذي انطلقت فعالياته أمس في نسخته التاسعة وتستمر حتى غد، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وخلال اللقاء، استعرض رئيس شركة "شيفرون" العالمية للاستكشاف والإنتاج عددا من الموضوعات، منها موقف مشروع حقل أفروديت القبرصي وربطه بالبنية التحتية المصرية لمعالجة ونقل الغاز، حيث عرض خارطة الطريق المقترحة لتشييد هذا الربط في ضوء الجدول الزمني للانتهاء من الاتفاقيات الفنية والتجارية الخاصة بالمشروع، بما يدعم تعزيز التكامل الإقليمي في قطاع الغاز بمنطقة شرق المتوسط.

 وأكد "كلاي نيف" استمرار الشركة في مجال الاستكشاف البحري، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات التي تضخها الشركة في أنشطة الحفر بالبحر المتوسط تقدر بمبلغ 60 مليون دولار.

استعرض رئيس شركة "شيفرون" العالمية للاستكشاف والإنتاج، خلال اللقاء، موقف تقدم الأعمال في منطقتي امتياز تقوم الشركة بتشغيلهما في مصر.

تناول اللقاء فرص التعاون في مجالات خفض الانبعاثات، لا سيما من خلال تطبيق تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه في إطار خطط الشركة الاستثمارية لعام 2026، فضلا عن التوسع في مشروعات إنتاج الطاقة المتجددة.

وأشار "كلاي نيف"، إلى توقيع الشركة اتفاقيات جديدة لتنفيذ المزيد من المشروعات في مصر على هامش انعقاد مؤتمر إيجيبس 2026، مؤكدا التزام الشركة بإمداد السوق المحلية بالمزيد من إمدادات الغاز.

وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه إلى امتداد الشراكة مع شركة شيفرون إلى آفاق أرحب، وزيادة استثمارات شيفرون في السوق المصرية، بما يشمل المشروعات في منطقة البحر المتوسط وكذا البحر الأحمر.

