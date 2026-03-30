مدبولي: ندعم الجهود الجاذبة للاستثمارات في أنشطة البحث والاستكشاف

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، و"باتريك بويانيه"، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "توتال إنرجيز"، بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وذلك على هامش انعقاد مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة "إيجبس 2026"، الذي انطلقت فعالياته اليوم في نسخته التاسعة وتستمر حتى 1 أبريل، برعاية وتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وفي بداية اللقاء، رحب رئيس مجلس الوزراء ب باتريك بويانيه"، ومشاركته في مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة "إيجبس 2026"، معربا عن تقديره للدور المهم الذي تقوم به شركة " توتال إنرجيز"، والشراكة الممتدة مع الدولة المصرية، خاصة في ظل الدعم الذي تقدمه الشركة لأنشطة البحث والاستكشاف، ولا سيما في ضوء ما توليه الدولة من أولوية لتعزيز التعاون مع الشركاء الأجانب؛ لتطوير أنشطة البحث والاستكشاف وزيادة إنتاج النفط والغاز، إلى جانب تحسين كفاءة الحقول القائمة؛ تمهيداً لتحقيق نقلة نوعية في قطاع الطاقة المصري خلال الفترة المقبلة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، على حرص الحكومة على تعزيز التعاون مع الشركة، في ضوء استراتيجية الدولة للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة، وتنويع مزيج الطاقة والتوسع في مشروعات الطاقة النظيفة، واعتزامها تطوير مصادر الطاقة المتجددة وتفعيل استراتيجية الهيدروجين الأخضر، والتوسع في تشييد خطوط الربط الكهربائي، لافتا إلى الدور المحوري الذي يلعبه شركاء الاستثمار الأجانب في هذا المجال.

وشدد رئيس الوزراء، على دعم الدولة لمختلف الجهود التي تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات في أنشطة البحث والاستكشاف، مشيرا إلى التسهيلات والحوافز التي يتم تقديمها للشركاء الدوليين، بما يسهم في تسريع عملية تنمية الحقول والآبار وزيادة الإنتاج، مشددا على تركيز الدولة في المرحلة الحالية على تهيئة البيئة الاستثمارية اللازمة؛ لتمكين الشركاء من تحقيق عوائد مجزية لضمان استدامة استثماراتهم.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء شهد استعراض تطورات الموقف الحالي لمشروعات شركة "توتال إنرجيز" في مصر، حيث تمت مناقشة سبل تسريع تنمية عدد من المناطق في الدولة، بما يسهم في زيادة معدلات إنتاج الغاز الطبيعي؛ لتلبية الطلب المحلي المتزايد، وتعزيز القدرات التصديرية.

كما استعرض اللقاء آليات تعزيز التكامل الإقليمي في مجال الغاز بمنطقة شرق المتوسط، وخاصة فيما يتعلق بإمكانية نقل ومعالجة الغاز من قبرص عبر البنية التحتية في مصر، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.

وأشار وزير البترول والثروة المعدنية، إلى تطلعه لاستمرار التعاون والتنسيق مع شركة "توتال إنرجيز"، لوضع مقترحات التعاون المختلفة، التي تم مناقشتها خلال الاجتماع موضع التنفيذ خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، استعرض رئيس الشركة خطط التوسع في مجال الطاقة المتجددة، خاصة في مجمع بنبان للطاقة الشمسية، في ضوء توجه الدولة لإضافة قدرات جديدة من الطاقة النظيفة إلى الشبكة القومية، كما استعرض فرص التعاون في مجال خفض الانبعاثات، وخاصة مشروعات احتجاز وتخزين الكربون، استنادا للخبرات الكبيرة التي تتمتع بها الشركة في هذا المجال وتؤهلها لذلك.