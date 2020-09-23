يديرها ٧ مسجلين خطر ويحتجزون ١٠٢ مدمن.. حكاية فيلتين لعلاج الإدمان بالجيزة.. صور

تجري نيابة جنوب الجيزة الكلية تحقيقات موسعة في الكشف عن فيلتين لعلاج المدمنين دون ترخيص بمنطقة شبرامنت.





وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وتحديد دور كل متهم من ٧ مسجلين خطر تم ضبطهم ومدى وجود متهمين آخرين يتزعمون المتهمين المضبوطين، واستعلمت النيابة من إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة عن التراخيص اللازمة لإدارة منشأة علاجية أو طبية.





وشرحت التحقيقات أن الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الأمن الإجتماعى تمكنت من ضبط فيلتين مستأجرتين بمنطقة شبرا منت بالجيزة يتم إدارتهما كمنشأتين طبيتين لعلاج الإدمان بدون ترخيص واحتجاز عدد من المتعاطين للمواد المخدرة بداخلهما وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم بدون تذكرة طبية وذلك مقابل مبالغ مالية كبيرة.





كما تم ضبط 7 أشخاص من القائمين على إدارة الفيلتين "لهم معلومات جنائية" وضبط 102 شخص من المتعاطين مُحتجزين بدون وجه حق داخل الفيلتين ومتواجدين من فترات مختلفة ، و٢ أمبول مخدر – 1000 قرص مهدئ للحالة النفسية – 120 قرص من أدوية التأمين الصحى – 5 سجل دفترى لإثبات النزلاء – مبالغ مالية مُحصلة من النزلاء – 2 شهادة طبية "مزورة".





وتبين وجود مخالفات بالفيلتين عبارة عن إدارة المكان كمنشأة طبية لعلاج الإدمان بدون ترخيص – مزاولة مهنة الطب من القائمين على إدارة المكان بدون ترخيص – عدم وجود تجهيزات طبية بالمكان – عدم توفير وسائل السلامة الصحية بالموقع.





بمواجهة المتهمين أقروا بقيامهم بإدارة المكان كمنشأة طبية لعلاج الإدمان مقابل مبالغ مالية ومزاولة مهنة الطب بدون ترخيص وأن المبالغ المضبوطة بحوزتهم من متحصلات ما يحصلون عليه من الأشخاص المدمنين المحتجزين .





كلفت النيابة الجهات المختصة بوزارة الصحة بالتعامل مع المدمنين المحتجزين بالفيلتين وتقديم الرعاية اللازمة لهم.