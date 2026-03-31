متحدث الأوقاف يوضح دور الوزارة في التوعية بتأثير الألعاب الإلكترونية على سلوك الطفل

أكد الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أن برنامج "لقاء الجمعة للأطفال" يأتي ضمن مبادرة "صحح مفاهيمك" التي تستهدف معالجة القضايا المؤثرة في سلوك النشء، مشيرًا إلى أن اختيار الموضوعات يتم بعناية وبالتعاون مع عدد من الوزارات والمؤسسات والمجالس القومية، بما يسهم في إحداث تغيير إيجابي لدى الأطفال والمراهقين.

وأوضح رسلان خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن المبادرة تعتمد على مسارين؛ الأول مخطط مسبقًا لترسيخ قيم محددة على مدار العام، والثاني يتفاعل مع المستجدات المجتمعية، مثل ظاهرة التنمر، لافتًا إلى أن الوزارة تحرص على تقديم نماذج عملية للقدوة، من خلال التدخل الإيجابي في بعض الوقائع المجتمعية لتعزيز السلوك القويم.

وأشار إلى أن بناء جيل متوازن يتطلب التماسك الأسري، ووجود القدوة الحسنة من الوالدين، إلى جانب المتابعة المستمرة للأبناء عبر مختلف دوائرهم الاجتماعية، مؤكدًا أهمية تحقيق التوازن بين الانفتاح على معطيات العصر والحفاظ على الهوية الوطنية والدينية.