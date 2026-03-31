وكيل تشريعية الشيوخ : المجتمع الدولى مطالب بدعم مبادرة الرئيس السيسى لوقف الحرب

أكد النائب أحمد حلمى الشريف وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ أن رسالة عبد الفتاح السيسي إلى دونالد ترامب تعكس رؤية مصر الثابتة في دعم السلام ووقف النزاعات، خاصة في ظل تداعيات الحرب الحالية على أسواق الطاقة العالمية مطالباً من المجتمع الدولى دعم هذه المبادرة الرئاسية المصرية للوقف الفورى للحرب الحالية .



وأشار " الشريف " فى بيان له أصدره اليوم إلى أن الرئيس السيسي شدد على أن استمرار الحرب سيؤدي إلى أزمة طاقة غير مسبوقة، مما يهدد استقرار الاقتصاد العالمي ويؤثر بشكل مباشر على الدول النامية، وهو ما يتطلب تحركًا دوليًا عاجلًا موضحاً أن مصر تتحرك على كافة المستويات الدبلوماسية لوقف التصعيد، حيث دعا الرئيس السيسي إلى توحيد الجهود الدولية لإنهاء الأزمة الحالية خاصة أن مصر كانت ولا تزال ركيزة للاستقرار في المنطقة.

وأضاف النائب أحمد حلمى الشريف أن الرئيس السيسي تحدث بوضوح عن تأثيرات الحرب على ارتفاع أسعار الوقود والأسمدة، وهو ما ينعكس على الأمن الغذائي العالمي، مشيراً إلى أن هذه التحذيرات تعكس رؤية استراتيجية شاملة لمستقبل الاقتصاد العالمي مؤكداً أن مصر نجحت في تعزيز دورها كمحور إقليمي للطاقة، وأن تحركات الرئيس السيسي تأتي في إطار حماية المصالح الدولية، وليس فقط المصالح الوطنية.



كما أكد على أن نداء الرئيس السيسي يمثل دعوة صادقة للسلام، داعيًا المجتمع الدولي إلى الاستجابة لهذا النداء، حفاظًا على استقرار العالم ومستقبل الأجيال القادمة.