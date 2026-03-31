مدبولي يلتقي «بي بي» في «إيجبس 2026».. استثمارات جديدة بـ1.5 مليار دولار وخطة توسع بقطاع الغاز

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، ويليام لين، نائب الرئيس التنفيذي للغاز والطاقة منخفضة الكربون بشركة "بي بي" البريطانية، بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وذلك على هامش انعقاد مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة "إيجبس 2026"، الذي انطلقت فعالياته أمس في نسخته التاسعة وتستمر حتى غد، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وفي مستهل اللقاء، رحّب رئيس الوزراء ب ويليام لين في مصر، مُعرباً عن تقديره للشراكة الاستراتيجية مع شركة «بي بي»، وتطلعه لضخ المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبه، أكد ويليام لين، التزام الشركة بتعزيز وتوسيع آفاق التعاون مع الحكومة المصرية، مستفيدة من تواجدها القوي على المستويين المحلي والإقليمي.

كما أعرب عن تقدير الشركة لجهود وزارة البترول والثروة المعدنية في دعم أنشطة الشركة، لا سيما ما يتعلق بانتظام سداد مستحقاتها، في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.

وخلال اللقاء، استعرض نائب الرئيس التنفيذي للغاز والطاقة منخفضة الكربون بشركة "بي بي" محفظة أعمال الشركة في مصر، والتي تتضمن المشاركة في 14 منطقة امتياز في البحر المتوسط، بإجمالي 12 موقعاً في مرحلة التنمية والإنتاج، وموقعين في مرحلة الاستكشاف.

كما عرض ويليام لين، خطط الشركة الاستثمارية للمرحلة المقبلة، مُشيراً في هذا الصدد إلى اعتزام «بي بي» ضخ استثمارات تُقدر بنحو 1.5 مليار دولار خلال السنوات الخمس القادمة، لتمويل مشروعات تنمية الغاز وأعمال الاستكشاف وحفر آبار جديدة، مع فتح الباب لضخ تدفقات رأسمالية إضافية.

وأضاف أن شركة "بي بي" البريطانية لها تاريخ طويل وممتد في السوق المصرية، مؤكداً اهتمامها بمشروعات الطاقة ليس فقط في البحر المتوسط، بل وفي منطقة البحر الأحمر أيضاً.

وفي سياق متصل، أعرب نائب الرئيس التنفيذي بشركة "بي بي" عن تقدير الشركة للإجراءات والقرارات التي اتخذتها الدولة في قطاع البترول والغاز، قائلاً: "إن هذه القرارات تتسم بالوضوح التام، وقد أسهمت في تحفيزنا على اتخاذ خطوات استثمارية مهمة".

واختتم ويليام لين حديثه بتأكيد التزام شركة «بي بي» البريطانية بمواصلة ضخ الاستثمارات وتوسيع نطاق أعمالها في السوق المصرية.