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حوادث

ضبط 1325 سائق نقل جماعى لعدم الالتزام بارتداء الكمامات خلال 24 ساعة

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 01:42 م
ضبط 1325 سائق نقل
ضبط 1325 سائق نقل جماعى لعدم الإلتزام بإرتداء الكمامات
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مصطفى الرماح
واصلت اجهزة وزارة الداخلية جهودها للحفاظ على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس.


أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن إتخاذ الإجراءات القانونية قِبل (1325) سائق نقل جماعى لعدم إرتداء الكمامة الواقية.

جارى إستمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين وذلك فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية.
 

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