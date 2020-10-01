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رياضة

بالتاريخ .. مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا لموسم 2020/2021

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 07:57 م
صدى البلد
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أحمد هاني
أقيمت قرعة دوري المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا 2020 - 2021، اليوم الخميس، بمقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم  " يويفا " بمدينة نيون السويسرية.

وجاءت مواعيد مباريات دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2020-2021، كالتالى:

الجولة الأولى: 20 - 21 أكتوبر

الجولة الثانية: 27 - 28 أكتوبر

الجولة الثالثة: 3 - 4 نوفمبر

الجولة الرابعة: 24 - 25 نوفمبر

الجولة الخامسة: 1 - 2 ديسمبر

الجولة السادسة: 8 - 9 ديسمبر

ويقام دور الـ 16 أيام: 1/17 و23/24 فبراير ، 9/10 و 16/17 مارس
الدور ربع النهائي أيام: 6/7 أبريل ، 13/14 أبريل 2021
الدور نصف النهائي أيام 27/28 أبريل ، 4/5 مايو
المباراة النهائية فى إسطنبول يوم 29 مايو 2021 على استاد أتاتورك الأولمبي.

وستنطلق منافسات دوري أبطال أوروبا يومي 20 و21 أكتوبر الجاري.
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