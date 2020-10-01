بالتاريخ .. مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا لموسم 2020/2021

أقيمت قرعة دوري المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا 2020 - 2021، اليوم الخميس، بمقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم " يويفا " بمدينة نيون السويسرية.
وجاءت مواعيد مباريات دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2020-2021، كالتالى:
الجولة الأولى: 20 - 21 أكتوبر
الجولة الثانية: 27 - 28 أكتوبر
الجولة الثالثة: 3 - 4 نوفمبر
الجولة الرابعة: 24 - 25 نوفمبر
الجولة الخامسة: 1 - 2 ديسمبر
الجولة السادسة: 8 - 9 ديسمبر
ويقام دور الـ 16 أيام: 1/17 و23/24 فبراير ، 9/10 و 16/17 مارس
الدور ربع النهائي أيام: 6/7 أبريل ، 13/14 أبريل 2021
الدور نصف النهائي أيام 27/28 أبريل ، 4/5 مايو
المباراة النهائية فى إسطنبول يوم 29 مايو 2021 على استاد أتاتورك الأولمبي.
وستنطلق منافسات دوري أبطال أوروبا يومي 20 و21 أكتوبر الجاري.