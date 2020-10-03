AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

تفوق حالات الشفاء على الإصابات فى السعودية.. خريطة كورونا في المملكة

السبت 03/أكتوبر/2020 - 03:54 م
صدى البلد
ميس رضا
سجلت المملكة العربية السعودية تعافيا ملحوظا للمصابين مقابل انخفاض عدد الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث أعلنت وزارة الصحة السعودية، السبت، تسجيل 419 إصابة جديدة بكوفيد 19، وشفاء 626، ووفاة 27 حالة.

وسجلت المدينة المنورة 86 إصابة جديدة، وينبع 48، ومكة 45، والرياض 25.

كمل بلغ إجمالي الحالات النشطة 10173، منها 954 حالة حرجة.

إلى ذلك، جددت وزارة الصحة التوصية لكل مَنْ يشعر بأعراض الفيروس المستجد التوجه لعيادات "تطمن" التي هيأتها الوزارة، أو لمراكز "تأكد" التي خصّصتها لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق "صحتي"، أو الاتصال برقم مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق "واتساب" عبر الرقم 920005937، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات كورونا ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.
Advertisements

موضوعات متعلقة

ينتقل من الحيوان إلى الإنسان. السعودية تعلن خلوها من كورونا الشرق الأوسط.. تفاصيل

الصحة السعودية: المملكة لم تسجل بعد 60 يوما أي إصابة بـ فيروس MERS

السعودية تسجل 1114 إصابة جديدة بـ كورونا وشفاء 1044 حالة

السعودية: 7 شروط لنقل العائدين من الكوادر التعليمية والطبية للمملكة

أخبار السعودية اليوم.. 7 شروط لنقل المصريين العائدين للمملكة.. تسجيل أقل من 1000 إصابة بـ كورونا لليوم الرابع.. وانطلاق الدورة السادسة من مهرجان أفلام المملكة بمشاركة صدى البلد

السعودية تتخطى مؤشر الخطر.. خريطة إصابات كورونا فى المملكة

ترشيحاتنا

بعجلات منحرفة.. شاهد أغرب سيارة يابانية على الإطلاق والسبب في تصنيعها

عبير فؤاد تكشف عن تاريخ ظهور علاج كورونا وأبرز توقعات الربع الأخير من 2020

استئصال ثديها بالخطأ .. سمير صبري يكشف أسرارا جديدة عن اعتزال شادية

نشرة المرأة والصحة.. فوائد قشر الترمس.. والنجمات تتألقن في حفل زفاف شقيق إلهام شاهين

بقيمة 5 آلاف جنيه.. ارتفاع جديد في أسعار سيارة MG 6 موديل 2021 بالسوق المصري

براءة وغرامة 500 جنيه.. حيثيات النقض في الحكم على حبيب العادلي

AdvertisementS

هاني الناظر يحذر من إعداد الشاي بهذه الطريقة

عمرو دياب يلتقي حبيبته الأولى في حضور دينا الشربيني.. شاهد رد فعلهما

ميدو: أؤيد تصريحات حسام البدري ضد مصطفى محمد لهذا السبب

الوضع خطير والتنفس بصعوبة.. CNN تنشر تقريرا مقلقا بشأن حالة ترامب الصحية

بـ الرقم القومى.. تعرف على التخفيضات الجديدة فى أسعار تذاكر المترو والقطارات

بعد سداده مخالفات البناء لـ 5 آلاف أسرة .. أبو العينين يتكفل بسداد مصروفات الطلاب غير القادرين بالجيزة

استئصال ثديها بالخطأ .. سمير صبري يكشف أسرارا جديدة عن اعتزال شادية

السلطان الوسيم ورسالة سلام..سر ارتداء هيثم بن طارق العمامة البيضاء فى عزاء أمير الكويت

رئيس جنوب أفريقيا يعلق على انتقال موسيماني للنادي الأهلي

براءة وغرامة 500 جنيه.. حيثيات النقض في الحكم على حبيب العادلي

مدبولى يشارك فى مراسم الاحتفال بالتوقيع النهائى على اتفاق السلام بالسودان

منع تصدير السلاح للشرق الأوسط إلا بموافقة إسرائيل.. الكونجرس الأمريكي يدرس مشروع قانون جديد مثير للجدل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر سكودا كودياك skoda kodiaq 2020 اليوم في مصر.. صور

كيف أصيب ترامب بفيروس كورونا؟

هاني الناظر يحذر من إعداد الشاي بهذه الطريقة