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سيارات

أسعار ومواصفات تويوتا كورولا صاحبة الأرقام القياسية بالسوق المصرية.. صور

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 10:10 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

شهدت الفترة الأخيرة ركودًا كبيرًا في سوق السيارات المحلية والعالمية، في ظل اجتياح وباء كورونا المستجد لدول العالم، وهو ما أدى إلى غلق العديد من الأسواق ومصانع السيارات حول العالم.


وتحاول العديد من شركات السيارات المتواجدة في السوق المصرية، عقب معاودة النشاط مرة أخرى، عمل بعض العروض على سياراتها، في محاولة منها لجذب عملاء جدد، وبيع المخزون لديها من سيارات.


وشهدت الأسواق المصرية للسيارات خلال الفترة الأخيرة زيادة فى بعض أسعار موديلات الشركات وتخفيضات فى البعض الآخر كنوع من أنواع الجذب.


ويبحث المواطنون عن الأسعار النهائية للشركات، وبالأخص بعد التخفيضات الكبيرة على العديد من السيارات .


وخلال السطور القادمة نستعرض أسعار ومواصفات السيارة تويوتا كورولا موديل 2021 فى الأسواق المصرية.


وتنتمي السيارة تويوتا كورولا لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك 1600 سي سي، ليولد قوة 120 حصان، وعزم أقصى للدوران 154 نيوتن/ متر، وبها ست فئات.


تتسارع السيارة تويوتا كورولا من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 10.8 ثانية ، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.


وتقدم سيارات تويوتا كورولا موديل 2021 بمجموعة من المواصفات القياسية ووسائل الأمن والسلامة، ومنها الوسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، توزيع إلكتروني للفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني ESP.


واحتوت على جنوط 15 بوصة، ومصابيح ضباب خلفية مع إضاءة نهارية LED، وعجلة قيادة متعددة الأغراض، ومكيف هواء أوتوماتيك، وزجاج كهربائي، وشاشة عرض البيانات "عدادات" 4.2 بوصة، مرايات جانبية كهربائية.


أما أسعار تويوتا كورولا 2021:

 2021 / BASLINE MANUAL   1600 CC      290,000 جنيه

- أوتوماتيك/ BASIC 2021    1600 CC      315,000 جنيه

- أوتوماتيك/ STANDARD 2021 1600 CC      350,000 جنيه

- أوتوماتيك/ FULL OPTION 2021    1600 CC      380,000 جنيه

- أوتوماتيك FULLOPTION /  / فتحة سقف 2021   1600 CC      400,000 جنيه

- أوتوماتيك/ HIGHLINE 2021    1600 CC تربو       450,000 جنيه

- أوتوماتيك/ جميع الكماليات / هايبرد 2021       1800 CC      560,000 جنيه

- أوتوماتيك/ هاى لاين / هايبرد 2021 1800 CC      600,000 جنيه

أسعار ومواصفات تويوتا كورولا صاحبة الأرقام القياسية بالسوق المصرية.. صور
أسعار ومواصفات تويوتا كورولا صاحبة الأرقام القياسية بالسوق المصرية.. صور
أسعار ومواصفات تويوتا كورولا صاحبة الأرقام القياسية بالسوق المصرية.. صور
أسعار ومواصفات تويوتا كورولا صاحبة الأرقام القياسية بالسوق المصرية.. صور
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