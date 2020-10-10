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سيارات

شاهد.. صبري نخنوخ يستعرض أرقام اللوحات المميزة لسياراته المدرعة

السبت 10/أكتوبر/2020 - 03:59 م
صدى البلد
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كريم عاطف

يسعى العديد من المشاهير والفنانين ورجال الدولة باقتناء السيارات الفاخرة والفارهة ، كهواية وحبا فى التميز ، بالإضافة إلى هواية أخرى وهى اقتناء لوحات أرقام السيارات المميزة ، والتي أصبحت هواية متعارف عليها فى مصر . 


وقام رجل الأعمال صبرى نخنوخ مؤخرا بنشر صورة له على الفيس بوك يقف بمنتصف سيارتين يمتلكهم من نوع لاندروفر رانج روفر سنتينل موديل 2019 ، واللذان يحملان لوحات مميزة للغاية.


وحملت إحدى سياراته اللاندروفر رانج روفر سنتينل موديل 2019 رقم " ب ط ل – 5555 " والسيارة الأخرى تحمل رقم " ج ب ل – 1 "  .


وتعتبر السيارة رانج روفر سنتينل المدرعة ، تتوفر محرك البنزين Supercharged V8 سعة 5.0 ليتر، مما يضمن احتفاظ السيارة SUV المدرعة بأداء استثنائي من رانج روفر على جميع التضاريس.


وتزن السيارة لاند روفر رانج روفر سنتينل أكثر من طن من الصفائح المدرعة والزجاج المقوى ، التسارع من 0 الى 100 كلم بالساعة يتم في خلال 10.4 ثوان مع سرعة قصوى تصل 193 كلم بالساعة.


و تم تصميم الجسم المعزز لمواجهة أشكال الهجوم الحديثة وغير التقليدية ، بما في ذلك تفجيرات العبوات الناسفة (IED).


و تشتمل العجلات المصنعة خصيصًا على نظام تشغيل مسطح حتى يمكن قيادة السيارة على مسافات تزيد عن 50 كلم بسرعة 80 كلم بالساعة في حالة تلف الإطار.


و مزود بزجاج مدرع من أجل المساعدة في حماية الركاب من الهجوم ، تشتمل أنظمة الأمان الإضافية على خيار نافذة أمامية تم تصميمها خصيصًا وتتوفر صفارات الإنذار وحزمة إضاءة الطوارئ.

شاهد.. صبري نخنوخ يستعرض أرقام اللوحات المميزة لسياراته المدرعة
شاهد.. صبري نخنوخ يستعرض أرقام اللوحات المميزة لسياراته المدرعة
شاهد.. صبري نخنوخ يستعرض أرقام اللوحات المميزة لسياراته المدرعة
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