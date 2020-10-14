الأفعال هى اللى بتتكلم مش الكلام.. أهالي العجوزة عن النائب محمد أبو العينين

عرضت الإعلامية رشا مجدى، مقدمة برنامج صباح البلد، الذي يذاع على فضائية صدى البلد ، اليوم الأربعاء ، بعض رسائل حب وتأييد النائب محمد أبو العنين على مواقع التواصل الاجتماعى .





وقالت الإعلامية رشا مجدي، خلال برنامج «صباح البلد» على قناة صدى البلد ، الذى يترأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى، أن «أهالي العجوزة بدأوا يشعرون أن هناك من يستجيب لمشاكلهم في أي وقت وهذا هو الدور الحقيقي الذي يجب أن يقوم به نائب البرلمان تجاه أهله وأبناء دائرته».





وأشارت الإعلامية رشا مجدي ، إلى أن سعادة أهالي العجوزة بحل مشكلة المياه المتراكمة أسفل عمارات الشباب انعكست على تعليقاتهم على صفحة النائب محمد أبو العينين على فيس بوك، لافتة إلى أن بعض التعليقات أشادت بجهود أبو العينين داخل دائرته، فضلا عن أن أحد أبناء الدائرة أكد أن أبو العينين رجل أفعال لا أقوال.



