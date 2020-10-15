بعد مد فترة تنظيمه.. معلومات تهمك عن معرض تراثنا في دورته الثانية

يرصد "صدى البلد"، 10 معلومات عن المعرض الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم، السبت، 10 أكتوبر 2020 لمدة 5 أيام، حيث تقرر مد المعرض حتى يوم السبت 17 أكتوبر المقبل:





انطلاق معرض تراثنا للحرف اليدوية يوم السبت 10 أكتوبر ولمدة أسبوع.





أول معرض متخصص للحرف التراثية والتجارية في مصر.





لجنة للتأكد من أن جميع المنتجات المعروضة مصرية يدوية الصنع.





المعرض يضم جناحًا لمنتجات الجلالة من الرخام والجرانيت.





ويضم جناحًا خاصًا لمنتجات سانت كاترين المعروفة بـ العلامة التجارية "تجلي".





المعرض يضم 350 مشاركًا.. ويشارك فيه ذوي الهمم بمنتجات يدوية.





يتضمن عروضًا حية يقوم خلالها الحرفيون بعرض طرق تصنيع المنتجات.





المعرض يكون من 10 صباحًا لـ 10 مساء بمركز المعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.



