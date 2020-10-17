1.8 مليار جنيه زيادة في دعم برنامج الإسكان الاجتماعي خلال 2020

ارتفع حجم الدعم الذي تقدمه الدولة لدعم برنامج الإسكان الاجتماعي من 3.9 مليارجنيه عام 2019/ 2020 إلى 5.7 مليار جنيه عام 2020 /2021 بزيادة تبلغ 1.8 مليار جنيه وهو يمثل ما تتحمله الدولة من دعم لمحدودي الدخل من المستفيدين من هذا البرنامج يستهدف هذا البرنامج دعم عدد 120 ألف وحدة سكنية.





جاء ذلك وفقا لبيانات إحصائية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت الموافق 17 /10/ 2020 بمناسبة اليوم العالمي للقضاء علي الفقر، الذى يحتفل به يوم 17 أكتوبر من كل عام ، وذلك منذ أن أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1993، بهدف تعزيز الوعى للحد من الفقر والفقر المدقع فى كافة الدول وبشكل خاص فى الدول النامية ، يأتى موضوع احتفال هذا العام " تحت شعار " لنعمل معا على تحقيق عدالة إجتماعية و بيئة سليمة للجميع"





وتُبذل الدولة الكثير من الجهود لحماية الفقراء والأسر الأولى بالرعاية، بهدف تحسين نوعية حياة المواطنين والتأكد من تحقيق مستوى أفضل لحياتهم الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. حيث تأتى البرامج الاجتماعية التى تطلقها الحكومة ضمن أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030، لدعم الفقراء والخروج بهم من دائرة الفقر.