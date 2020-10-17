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أخبار العالم

أول سفينة حربية فرنسية في السعودية..تفاصيل

السبت 17/أكتوبر/2020 - 02:35 م
أول سفينة حربية فرنسية
أول سفينة حربية فرنسية في السعودية
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سمر صالح
أبرمت المملكة العربية السعودية صفقة مع حوض بناء السفن الفرنسي CMN  في عام 2018، لشراء 39 سفينة حربية بقيمة 480 مليون دولار.

وقال موقع "إسرائيل ديفنس" العبري أن المملكة العربية السعودية أبرمت صفقة مع حوض بناء السفن الفرنسي CMN لشراء 39 سفينة هجوم سريع عالية السرعة.

وتابع الموقع العبري أن 21 سفينة سيتم تجميعها في فرنسا و 18 أخرى في المملكة العربية السعودية في حوض بناء السفن الزامل للخدمات البحرية مؤكدًا أنه تم تسليم أول سفينة سياحية فرنسية إلى البحرية السعودية والتي تم تجميعها داخل المملكة.

وقال "إسرائيل ديفنس" أن السفن الفرنسية تم تصميمها للهجوم البحري السريع وعمليات الإنقاذ وحماية السفن ومرافق الشواطئ والقوافل البحرية ومكافحة التهريب والاتجار بالمخدرات والقرصنة البحرية. 

وأكد أن السفينة الجديدة طولها 32.2 مترًا ، بطاقم مكون من 12 فردًا ، و3 محركات ديزل ، و3 محركات نفاثة مائية ، وسرعتها القصوى 43 عقدة.
 
وأفاد الموقع العبري أن السفينة يمكن أن تكون مجهزة بمدفع 20 ملم ويتم التحكم فيه عن بعد ومدافع رشاشة ، وتم تجهيز السفينة بنظام استطلاع وقناة اتصال فضائية ورادار ملاحة ونظام مراقبة كهروبصرية.

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