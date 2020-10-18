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مرأة

بفستان على الموضة .. أسيل عمران تتألق في أحدث ظهور لها

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 12:00 م
أسيل عمران
أسيل عمران
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هاجر هانئ
حرصت الفنانة أسيل عمران على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام،بصورة جديدة من احدث ظهور لها.

تألقت أسيل عمران في الصورة بإطلالة عصرية على الموضة، حيث ارتدت فستان قصير يصل أعلى الركبة  وذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم باللون الأخضر المزين بالنقط ذات اللون الأبيض، و تميز الفستان بأنه كشف عن رشاقتها.

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وانتعلت أسيل عمران بوت طويل وذا كعب عالي باللون الأسود، ولم تتكلف في ارتداء الإكسسوارات و المجوهرات وأعتمدت على البساطة وعدم المبالغة، ولكنها أكملت إطلالتها بنظارة شمس متناسقة مع وجهها.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت على خصلات شعرها الأنسيابي البني المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الترابية الهادئة.

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🤍🌳 #miumiuSS21

A post shared by Aseel | أسيل 🇸🇦 (@aseel) on

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