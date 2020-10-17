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مرأة

بإطلالة ناعمة.. أسيل عمران تبرز رقتها في آخر ظهور لها

السبت 17/أكتوبر/2020 - 11:10 م
اسيل عمران
اسيل عمران
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آية التيجي
حرصت الفنانة أسيل عمران  مشاركة متابعيها صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، حيث ظهرت بإطلالة ناعمة ورقيقة ، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.

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وظهرت أسيل عمران بإطلالة رقيقة، حيث ارتدت جيب طويل باللون الفوشيا المنقط بالأبيض، وعليه توب باللون الأبيض بأكمام طويلة، واختارت عليهم حذاء رياضي باللون الأبيض أيضا .

وتركت أسيل عمران شعرها منسدلًا عبر كتفيها بطريقة بسيطة وغير متكلفة.

 فيما لم تتكلف اسيل عمران في وضع المكياج، حيث أبرزت أنوثتها بوضع الآي لاينر الماسكرا لتبرز جمال عينيها، واللون الروز الفاتح كأحمر شفاه.

ولم تتزين أسيل عمران بإتداء  الإكسسوارات، حيث تناسبت مع إطلالتها، حيث اكتفت بإختيار اسورة ناعمة باللون السيلفر لتبرز من رقة إطلالتها.

وإليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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