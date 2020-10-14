بفستان أحمر وحقيبة وردة.. أسيل عمران تبهر متابعيها بإطلالة جذابة

شاركت الفنانة أسيل عمران متابعيها صورة لها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، حيث ظهرت بإطلالة جذابة وناعمة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.
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وظهرت أسيل عمران بإطلالة انيقة، حيث ارتدت فستان طويل باللون الأحمر وبقصة مختلفة من الاكتاف، واختارت حقيبة باللون الأسود السادة وعلى شكل وردة .
وتركت أسيل عمران شعرها منسدلاً عبر كتفيها بطريقة بسيطة وغير متكلفة.
فيما لم تتكلف اسيل عمران في وضع المكياج، حيث أبرزت أنوثتها بوضع الآي لاينر والكحل البني والماسكرا لتبرز جمال عينيها، واللون البيج الفاتح كأحمر شفاه.
ولم تتزين أسيل عمران بإتداء الإكسسوارات، حيث تناسبت مع إطلالتها، حيث اكتفت بالظهور بإطلالة طبيعية وجذابة.
وإليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..