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سيارات

تعرف على خطورة إهمال ضغط كاوتش السيارة

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 03:00 ص
صدى البلد
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أماني نوار
تعتبر إطارات السيارة من أهم الأجزاء بها لأنها ضرورية في عملية الحركة، كما أنها تُعد أحد أهم عوامل السلامة والأمان في السيارات، ففي حال تلفها قد تؤدي إلى زيادة مسافة كبح الفرامل، وأحيانا قد تتعرض للانفجار أثناء السير ما يسبب الحوادث. 

وتتأثر الإطارات بالسلب مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير في الصيف مثلما الحال هذه الأيام، وفي حالة عدم الاهتمام بها قد تتعرض للتلف أو الانفجار، ومن أهم العوامل التي تساعد على الحفاظ على الإطارات في الصيف هو فحص وضبط ضغط الهواء داخلها بصفة دورية، إلا أنه هناك خطأ شائع حول التعامل مع ضغط إطار السيارة في الصيف والشتاء، حيث تجد سائقين تنصح بزيادة الضغط في الشتاء وتقليله في الصيف. 

كما أن كثيرا من الأشخاص مالكي السيارات يبتعدون عن فحص ضغط الهواء في إطارات السيارة معتقدين انها خطوة غير ضرورية .


كما يمكن الاستغناء عنها أو على الاقل تأجيلها ، وفي هذا التقرير نقدم لك اهمية الانتباه إلى ضغط الهواء في إطارات السيارة حيث ان عدم القيام بهذه الخطوات تؤدي إلى مخاطر كثيرة. 

-يؤدي عدم فحص ضغط هواء الإطار إلى بطء عملية التوقف عند استخدام فرامل السيارة.

-  التأثير  بشكل سلبي على القدرة في التحكم بالسيارة.

-  خطر انزلاق الاطارات لاسيما على الطرق المبللة.

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