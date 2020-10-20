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أخبار العالم

ترامب يعلن عن اتفاق التطبيع بين إسرائيل والسودان في هذا التوقيت

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 09:32 ص
ترامب يعلن عن اتفاق
ترامب يعلن عن اتفاق التطبيع بين إسرائيل والسودان
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سمر صالح
نقلت هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، عن محافل إسرائيلية وصفتها بأنها "رفيعة" قولها: بأنه سيتم خلال الأيام القلائل المقبلة، صدور إعلان رسمي عن إقامة علاقات بين إسرائيل والسودان.

وأضافت: أنه من المتوقع أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن هذه "الخطوة التاريخية"، إما اليوم أو غدًا.

كما نقلت "مكان" عن مصدر في وزارة الخارجية السودانية، بأن هناك مؤشرات تدل على تفاهمات، توطئة للبدء في تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

يأتي ذلك بعد نحو شهر ونصف من توقيع اتفاق تطبيعي بين الإمارات وإسرائيل في البيت الأبيض، برعاية أمريكية، وأيضا التوصل إلى اتفاق مماثل بين المنامة وتل أبيب.

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