AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

والله ما أنا ده معتز.. محمد يسرى بكشف سبب تصدره تريند تويتر.. فيديو

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 10:12 ص
صدى البلد
Advertisements
آيات أحمد
كشف الفنان محمد يسرى، نجل الفنان الراحل إبراهيم يسرى، سبب تصدره تريند تويتر خلال الأيام الماضية، مازحًا " والله ما أنا ده معتز"، وهى الشخصية التى يؤديها فى أحد الأعمال الفنية.

وأضاف يسرى خلال حديثه ببرنامج صاحبة السعادة الذى تقدمه الفنانة اسعاد يونس، أن معتز يحب إحدى الفتيات تربطه به علاقة حب غريبة لأنها تتخلى عنه وبعد ذلك تندم وتكتشف غلطها وتعتذرله ويسامحها بسهولة.

وتابع " فى ناس كتير مش طايقاه هو والعلاقة الغريبة دى" مشيرًا إلى أن والده الفنان الراحل كان معترض على عمله في مجال الفن لأنه مجال غير مستقر واتفق معى أن أدرس فى مجال ثانى ويكون الفن هواية وبعد ذلك لم اجد نفسي فى أى عمل آخر وطلبت منه أن أعمل في مجال التمثيل.

وأوضح أن والده توفى قبل أن يشاهد أى عمل فنى له، لأنه توفى بعد قراره بدخول عالم الفن، وترك عمله.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحزان خالد النبوي تدفع الجمهور للبحث عنه .. تفاصيل

عمرو دياب يتصدر ترند جوجل ويوتيوب وتويتر في أقل من 24 ساعة

بهاء سلطان يتصدر تريند تويتر

مؤلف"مدرسة الحب 3" يوجه رسالة لفاروق الفيشاوي وجومانا مراد

الجمهور يبحث عن محمود عبد العزيز على تويتر

لم يأخذ حقه في حياته.. المصريون ينعون المنتصر بالله بكلمات مؤثرة.. فيديو

ترشيحاتنا

كريم ومعطر لتنعيم الشعر فى دقائق

قبل قمة الليلة.. تاريخ مواجهات ليفربول مع أياكس أمستردام

أفضل 3 هواتف ذكية بسعر أقل من 2000 جنيه.. الأرخص بـ 1170 جنيهًا.. صور

شاهد.. زوجة نجم شهير تعيش مشردة في الشوارع

الذروة من الجمعة..الأرصاد تحذر من الطقس: تختلف عن مارس

منافس الزمالك..الرجاء المغربي يستغيث بفوزي لقجع لإنقاذ خروجه من دوري أبطال إفريقيا| خاص

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أسرع سيارة في العالم تنطلق إلى الأسواق العالمية قريبا

سحبت اللقب من بوجاتي شيرون bugatti chiron .. سعر ومواصفات أسرع سيارة في العالم.. فيديو و صور

يوضع سره في أضعف خلقه.. طالبة صغيرة تفاجئ العالم باكتشاف لعلاج كورونا