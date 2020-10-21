والله ما أنا ده معتز.. محمد يسرى بكشف سبب تصدره تريند تويتر.. فيديو

كشف الفنان محمد يسرى، نجل الفنان الراحل إبراهيم يسرى، سبب تصدره تريند تويتر خلال الأيام الماضية، مازحًا " والله ما أنا ده معتز"، وهى الشخصية التى يؤديها فى أحد الأعمال الفنية.





وأضاف يسرى خلال حديثه ببرنامج صاحبة السعادة الذى تقدمه الفنانة اسعاد يونس، أن معتز يحب إحدى الفتيات تربطه به علاقة حب غريبة لأنها تتخلى عنه وبعد ذلك تندم وتكتشف غلطها وتعتذرله ويسامحها بسهولة.





وتابع " فى ناس كتير مش طايقاه هو والعلاقة الغريبة دى" مشيرًا إلى أن والده الفنان الراحل كان معترض على عمله في مجال الفن لأنه مجال غير مستقر واتفق معى أن أدرس فى مجال ثانى ويكون الفن هواية وبعد ذلك لم اجد نفسي فى أى عمل آخر وطلبت منه أن أعمل في مجال التمثيل.



