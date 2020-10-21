أسماء المصابين فى حادث تصادم سيارتين على طريق المنصورة ميت فارس

و أصيب كلا من محمد بيومى سلامة ٤٠ عاما بسحجات بالجسم وجمال عباس على ٤٠ عاما بنزيف بالبطن وخالد حامد عبدالوهاب ٥٥ عاما بكدمات بالجسم والبيومى سلامة البيومى ٦٦ عاما بكسر بالعمود الفقرى من محافظة الشرقية ومحمد أحمد إبراهيم ٢٥ عاما بجرح بالزراع الأيسر ٨ سم ورضا السيد المندوة ٥٥ عاما بكدمات بالجسم من بنى عبيد.



وأصيب كلا من إيهاب عطية على ٣١ عاما بكسر مضاعف بالساق الأيسر من قرية المحمودية مركز دكرنس وأحمد ممدوح أحمد زهران ٢١ عاما بجروح متفرقة بالجسم ٣٣ عاما بكسر بالساق الأيسر مقيم ميت فارس بمركز بنى عبيد وإبراهيم محمد رشدى ٤٦ عاما بكسر بالزراع الأيسر من ديرب الخضر بمركز دكرنس ومحمد عبدالعليم ٢٥ سنة بكسر بالساق اليسرى من كوم بنى مراس بمركز المنصورة وخيرى حسن السعيد ٢٢ عاما بكسر بالساق اليسرى من قرية طناح بمركز المنصورة.



تلقت مديرية أمن الدقهلية اخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارتين نصف نقل وميكروباص على طريق ميت فارس المنصورة امام عزبة الشناوى بالقرب من قرية طناح ووجود مصابين.



انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان البلاغ حيث تبين اصابة ١٢ شخص بينهم اصابات خطيرة وجرى نقل عدد منهم بسيارات الاسعاف الى مستشفي المنصورة العام الجديد" ومستشفى الطوارئ بالمنصورة لتلقى العلاج اللازم .



وتم رفع اثار الحادثه وفتح الطريق وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعه واخطرت النيابة

حصل " صدى البلد" على أسماء مصابى حادث تصادم سيارتين نص نقل مع ميكروباص على طريق المنصورة ميت فارس - المنصورة امام عزبة الشناوى بالقرب من قرية طناح وعددهم ١٢ شخصا.