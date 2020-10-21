تعاون جديد بين الأهلي ونادي سيلتا فيجو الإسباني

استقبل النادي الأهلي مساء اليوم، وفدًا من نادي سيلتا فيجو الإسباني يضم كلا من ماركوس ألونسو، مفوض البرامج الدولية في إفريقيا، ودييجو جارسيا، المسئول عن برنامج الشركة الراعية، وخوان فوينيتس، مفوض «laliga» في مصر، لبحث سبل التعاون بين النادي الأهلي وسيلتا فيجو خلال المرحلة المقبلة.





كان في استقبال وفد نادي سيلتا فيجو المهندس خالد مرتجي، والمهندس محمد سراج الدين، عضوي مجلس إدارة النادي.





جاء ذلك في إطار اهتمام مجلس إدارة النادي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، بتبادل الخبرات والزيارات مع الأندية الأوروبية بما يليق بطموحات الأهلي وجماهيره على كافة المستويات. هذا ودار حوار مطول عقب الاستقبال بين المهندس خالد مرتجي والمهندس محمد سراج الدين مع الوفد الإسباني عن تاريخ الأهلي ورؤية النادي المستقبلية في شتى المجالات، لا سيما فيما يتعلق بمسألة إنشاء الشركات وفقًا لقانون الرياضة المصري الجديد، كأول نادٍ مصري يقبل على تلك الخطوة مثل تأسيس شركة لكرة القدم.





وتطرق الحديث إلى تبادل الخبرات بين الناديين، لا سيما أن نادي سيلتا فيجو يمتلك كشافين للمواهب في أنحاء العالم، وهو ما يتماشى مع رؤية الأهلي لقطاع الناشئين، بعد التعاقد مع التشيكي ميشال بروكيتش، المدير الفني لقطاع الناشئين بالأهلي، وخالد بيبو، رئيس القطاع، في ضوء اهتمام سيلتا فيجو بالمواهب الإفريقية، وبناءً على ذلك كانت الزيارة الأولى للوفد الإسباني للأهلي.





وقال ماركوس ألونسو، مفوض البرامج الدولية في إفريقيا من نادي سيلتا فيجو، إنه سعيد بوجوده في نادٍ كبير مثل الأهلي، الذي يمتلك تاريخًا عريقًا جعله فريدًا من نوعه في إفريقيا والشرق الأوسط، ويضاهي الأندية الأوروبية.





وأوضح دييجو جارسيا، مسئول الشركة الراعية لنادي سيلتا فيجو، أن أول زيارة للوفد في إفريقيا للأهلي لم تكن من فراغ، بل كانت بسبب عراقة هذا النادي، معربًا عن رغبة ناديه في التعاون المثمر مع الأهلي.





وتحدث خوان فوينيتس، مفوض «laliga»، أنه سيكون من دواعي سروره أن يتعاون الأهلي مع نادي سيلتا فيجو، لأن النتيجة ستكون رائعة في عملية اكتشاف المواهب، خاصة أن الأهلي نادي القرن الإفريقي.





وحرص المهندس خالد مرتجي والمهندس محمد سراج الدين عضوا المجلس على إهداء الوفد الإسباني درع وعلم النادي، تقديرًا لرغبتهم في التعاون، بينما أهدى وفد سيلتا فيجو مرتجي وسراج الدين علم سيلتا فيجو.