AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

صندوق النقد العربي يعلق على السياسة الاقتصادية لسلطنة عمان بتقرير مهم

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 12:11 م
صدى البلد
Advertisements
ميس رضا
أشاد صندوق النقد العربي بانتهاج سلطنة عُمان استراتيجية رقمية تؤسّس لبرامج اقتصادية تسعى إلى حفز النمو الاقتصادي وتعزيز الاعتماد على الذات وتوفير المزيد من فرص العمل  ودعم التنويع الاقتصادي.


وأشار الصندوق في دراسة جديدة أصدرها بعنوان "الاقتصاد الرقمي في الدول العربية.. الواقع والتحديات" إلى أن سلطنة عُمان تبنت "استراتيجية عُمان الرقمية" منذ عام 2003، حيث تم تصنيف التوجهات الاستراتيجية إلى ستة محاور لتنفيذ رؤية عُمان الرقمية من خلال مجموعة من الأهداف الرئيسية تتضمن المبادرات  والمشاريع اللازمة لدعم مسيرة البلاد نحو تحقيق اقتصاد قائم على المعرفة.

ووضح الصندوق أن استراتيجية التحول الرقمي تقوم على تنمية قدرات المجتمع ومهارات الأفراد ونشر تطبيقات الحكومة الإلكترونية والخدمات الذكية وتوفير منظومة متكاملة لصناعة تقنية المعلومات والاتصالات والحوكمة وتطوير المعايير القياسية والسياسات والجيل الجديد من البنية الأساسية الرقمية  وتعزيز الوعي المعرفي.

وبين تقرير صندوق النقد العربي أن سلطنة عُمان تتبنى عددا من القوانين ذات الصلة بالاقتصاد الرقمي تتمثل في قانون المعاملات  الإلكترونية 2008، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات 2009، وقانون تنظيم الاتصالات 2002 إضافة إلى  مجموعة أخرى من الأطر التشريعية.


ولفت إلى وجود حوالي 21 شركة وطنية تعمل في مجال الاقتصاد الرقمي بالسلطنة إضافة إلى حوالي 10 شركات  أجنبية و6 شركات مختلطة، كما يوجد بالسلطنة حوالي 17 منصة وتطبيقا تقدم خدمات للمتعاملين مع  مختلف القطاعات، فضلًا عن الاستفادة منها في إنجاز المعاملات المدنية وغيرها.
يُشار إلى أن برنامج التحول الرقمي بسلطنة عُمان بدأ في أكتوبر 2012 بموافقة من مجلس الوزراء، وتم عقد العديد من الندوات وحلقات العمل للتعريف بتفاصيل برنامج التحول الرقمي، وتم تشكيل فرق التحول  للحكومة الإلكترونية وفرق إدارة التغيير داخل كل مؤسسة برئاسة الوزير أو وكيل الوزارة لمتابعة برامج  التحول الرقمي بمؤسساتهم

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خبراء: التحول الرقمى يجعل مصر مركزا إقليميا للبيانات ويدعم التنمية الاقتصادية

محمد البياع يكتب: العصا السحرية (رقمنة)

"اقتصادية الشارقة": المتاجرة الإلكترونية وخدمات التوصيل الأعلى نموا في أغسطس

Visa توقّع اتفاقية شراكة استراتيجيه مع فوري لتسريع قبول المدفوعات الرقمية

نموذج يحتذي به .. مؤسسات دولية تشيد بتجربة سلطنة عُمان في التنويع الاقتصادي

تدشين أول خط ملاحي بين موانئ سلطنة عُمان وميناء أم قصر بالعراق

ترشيحاتنا

برق ورعد وسيول.. تحذيرات الأرصاد تتحقق في عدد من المحافظات.. شاهد

بعد الاعتداء عليها جنسيا.. واقعة الطفلة مريم تحرج التشريع الألماني

اليوم.. الأرصاد: أمطار غزيرة على السواحل الشمالية والوجه البحري وسيناء

وزير الداخلية يجتمع بمساعدية لمتابعة خطة تأمين إنتخابات مجلس النواب

عريقات يخضع لعملية دقيقة في إسرائيل.. تفاصيل

دار الإفتاء تكشف عن أفضل طريقة للتركيز في الصلاة.. تعرف عليها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عروس تدخل في نوبة بكاء لحظة عقد قرانها بسبب تصرف مفاجئ من عريسها.. شاهد

ابنة عمرو دياب الأجرأ.. أبرز إطلالات المشاهير في أسبوع.. صور

إهانات لفظية وتهديد راكبة بالضرب.. مشاجرة داخل حافلة بسبب خلاف حول الكمامة.. شاهد