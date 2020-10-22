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تعليم

وزير التعليم العالي: مصر تقدم كل جهدها لدعم جنوب السودان في كل التخصصات

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 04:36 م
وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
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قسم التعليم - عدسة: محمد المنشاوي
قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ان وزارة التعليم العالي تنظر في قائمة من جابرييل تشانغسون وزير التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا من دولة جنوب السودان بالكليات والتخصصات  الدراسية التى يرغب فى فتحها الطلاب الوافدين من دولة جنوب السودان.

أضاف وزير التعليم العاليان الوزارة سوف تقوم بدراستها لفتحها للطلاب في ضوء الاحتياج الفعلي ، وان مصر تحاول بكل جهدها دعم جنوب السودان فى كل التخصصات وليس فى تخصصات بعينها.


اوضح إن هناك بعض البرامج الدراسية تأتى باللغة الفرنسية والإنجليزية ليست مجانية وغير موجودة بالمنح الدراسية التى توجها الوزارة وان إذا دعت الحاجة إلى دخول الطالب الوافد فى هذه البرامج الخاصة يعامل مثل زميله الطالب المصري في مصروفات هذه البرامج وان الوزارة سوف تعمل على إتاحة دورات تدريبية للطلاب الوافدين الدارسين في  الجامعات المصرية .


جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي مع السيد جابرييل تشانغسون وزير التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا من دولة جنوب السودان، ويرافقه وفد رفيع المستوى من مسؤولي التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا والجامعات بجنوب السودان، وذلك اليوم فى مجمع التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة (بجوار جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية)


وتناول المؤتمر علاقات التعاون الثنائية بين البلدين وسبل زيادة التعاون المشترك بين البلدين من الناحية العلمية والتعليمية و التوسع في المشروعات المنتظر إقامتها بين البلدين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي
وزير التعليم العالي: مصر تقدم كل جهدها لدعم جنوب السودان في كل التخصصات
وزير التعليم العالي: مصر تقدم كل جهدها لدعم جنوب السودان في كل التخصصات

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