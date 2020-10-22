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تعليم

رئيس جامعة عين شمس: مستعدون لمواجهة تطورات فيروس كورونا

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 06:22 م
رئيس جامعة عين شمس
رئيس جامعة عين شمس
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حسام الفقي
كرم الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، مجموعة من فريق العمل بمستشفيات العزل بالجامعة والتى تم تخصيصها لاستقبال حالات الاصابة بفيروس كورونا.

وفي كلمته أشاد د. محمود المتينى رئيس الجامعة بالمجهودات المبذولة من قبل الفريق الطبي بمستشفيات العزل، مؤكدا أن كل فرد بفريق العمل يستحق التكريم المادى والمعنوى وسيتم تكريم الجميع تباعا.

وأضاف أن جامعة عين شمس كانت سباقة في إنشاء مستشفيات للعزل وأن مستشفيات الجامعة علي استعداد تام لمواجهة أى تطورات في الوضع الحالي الخاص بفيروس كورونا.

وفي كلمته وجه د. محمد ايمن صالح نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث التحية لأبناء الجامعة والأطباء ممن أخذوا زمام المبادرة للمشاركة في العمل بمستشفيات العزل مؤكدًا على فخره بما قدموا وقيامهم بواجبهم الطبي والإنساني على أكمل وجه وعلى نحو متفاني ومتميز.

وأكد د. اشرف عمرو عميد كليه الطب أن د. محمود المتينى رئيس الجامعة كان متابع وداعم لكل الخطوات التى يتم اتخاذها للتعامل مع فيروس كورونا. مقدما الشكر لكل العاملين بمستشفيات العزل والزملاء في الاستقبال وفى خطوط المواجهة، مشيرا إلى أن كل أسبوع سيتم تكريم عدد من الابطال في مستشفيات الجامعة.

حضر الاحتفال د. شهيرة سمير وكيل كلية الطب لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة ود. اسامة منصور وكيل الكليه للدراسات العليا والبحوث ود. هبه الله السعيد وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب ود. سامية عبده نائب مدير مستشفيات الجامعة ومدير مكافحة العدوي ولفيف من اعضاء هيئة التدريس ومديري المستشفيات.

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