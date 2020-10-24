سعر ومواصفات هواوي Mate 40 البرو والبرو بلس باهظ الثمن

كشفت شركة هواوي بشكل رسمي عن سلسلة هواتفها الأحدث Mate 40، والتي تضم أربعة إصدارات جديدة هي ميت 40 وميت 40 برو وميت 40 برو بلس، وإصدارا خاصا من تصميم شركة بورش يدعى Mate 40 RS، إلى جانب عدد من الملحقات المميزة لتشكيلة الهواتف الجديدة.









مواصفات Mate 40 Pro وMate 40 Pro+:

يتشارك الهاتفان بنفس المواصفات تقريبا، حيث يأتي هاتفا هواوي ميت 40 Pro و Mate 40 Pro+، بشاشة منحنية من نوع OLED بقياس 6.67 بوصة وبدقة 1344 × 2772 بكسل، وبمعدل تحديث للشاشة قدره 90 هرتزا في الثانية، بها ثقبا مزدوجا مخصص للكاميرا الأمامية أعلى يسار الشاشة.

















ويأتي هاتفا ميت 40 Pro وMate 40 Pro+، مع أربع كاميرات خلفية، الرئيسية بدقة 50 ميجابيكسل بفتحة عدسة 1 / 1.28، قادرة على تصوير فيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، بالإضافة إلى مقاطع بطيئة الحركة بدقة 1080 بكسل و 480 إطارًا في الثانية، وكاميرا ثانية بزاوية واسعة بدقة 20 ميجابيكسل وبفتحة عدسة f/1.8، والثالثة 8 ميجابكسل وفتحة f / 4.4، والرابعة بدقة دقة 12 ميجابكسل والتي تقدم تكبير 3x.













ويعمل هاتفا هواوي Mate 40 Pro وMate 40 Pro+، بواسطة معالج من نوع Kirin 9000، بتكنولوجيا 5 نانوميتر واللذان يدعمان شبكات الجيل الخامس 5G، ولكن يختلفان في سعة ذواكر التخزين، حيث يأتي الإصدار الـ Pro بسعة 8 جيجابايت واكرة داخلية بحجم 256 أو 512 جيجابايت، أما الإصدار البلس يأتي بذاكرة رام سعتها أكبر بحجم 12 جيجابايت، وذاكرة داخلية بسعة 256 جيجابايت.









ويحتوي هاتفا هواوي Mate 40 Pro وMate 40 Pro+، على بطارية بسعة 4.400 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 66 واط، يتم شحنها عن طريق منفذ USB-C، كما يعمل الهاتف بواجهة المستخدم EMUI 11، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 01، ولكن بدون خدمات جوجل.













سعر ومواصفات هواوي Mate 40 البرو والبرو بلس

ويتوفر هاتف Huawei Mate 40 Pro، بخمسة ألوان هي: الأسود، والأبيض، والفضي، والأصفر، والأخضر بسعر يعادل 1200 يورو (أي ما يعادل 22,341 جنيه مصري)، وستوفر للبيع الهاتف في أوروبا اعتبارا من يوم 9 نوفمبر القادم، بينما يتوفر هاتف Mate 40 Pro+، بخيارين لونين هي: الأسود، والأبيض بسعر 1400 يورو (أي بسعر يعادل 26,051 جنيه مصري).



