AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

العلاقة بين قيادة السيارة ببطء واستهلاك البنزين

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 12:01 ص
العلاقة بين قيادة
العلاقة بين قيادة السيارة ببطء واستهلاك البنزين
Advertisements
اشرف عطية
الكثير من خبراء السيارات يتحدثون حول تأثير أسلوب القيادة علي استهلاك البنزين في السيارة حيث تعتقد فئة كبيرة من السائقين أن القيادة على سرعات عالية يزيد من استهلاك الوقود ويعتقد فريق آخر أن القيادة ببطئ توفر في استهلاك البنزين . 


أوضح الخبراء أن القيادة على سرعات عالية أكثر من 100 كيلو متر في الساعة تستهلك كمية أكبر من البنزين وأضافوا أن هناك سرعات محددة تعتبر الأفضل في استهلاك الوقود.

وأضافوا أن هناك عاملاً هاماً يؤثر بشكل كبير في استهلاك البنزين، وهو عدد لفات المحرك /دقيقة (RPM)، حيث إن الضغط بقوة على دواسة البنزين يرفع عدد لفات المحرك بشكل عال، مما يسبب ضخ كمية كبيرة من البنزين حتى على السرعات البطيئة .

ويرى الخبراء أن التسارع بشكل تدريجي أفضل من التسارع المفاجئ في معدل استهلاك الوقود و علي سبيل المثال فإن التبديل بين سرعة 75 كم/س و85 كم/س كل 18 ثانية يرفع استهلاك الوقود بنسبة 20%، لذا يفضل استخدام مثبت السرعة على الطرق السريعة لتوفير البنزين.

اما القيادة على سرعة 120 كيلو متراً في الساعة بدلًا من سرعة 100 كيلو متر في الساعة يزيد من استهلاك الوقود بنسبة 20% عن المعدل الطبيعي بمعني ان عداد rbm تخطي رقم 3 اي 3000 لفة للمحرك في الدقيقة يزيد استهلاك الوقود .

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سرعة معينة في سيارتك لا تتخطاها لتوفير استهلاك البنزين

أبرزها الأوزان الثقيلة وفترة التسخين.. 10 نصائح لتوفير وقود سيارتك

بعد ثبات سعره.. نصائح مهمة لتقليل استهلاك البنزين

أسباب ارتفاع عداد RPM أثناء تشغيل السيارة

تعرف على سر نجاح أشيك وأصغر سيارة فى العالم.. ميني كوبر

أقل السيارات استهلاكا للبنزين في مصر.. صور

ترشيحاتنا

تفاصيل تشويه الآثار الفرعونية بالزيت في ألمانيا

كاف: 5 تغييرات في مباراة نهائي الكونفدرالية

بفستان منفوش.. روجينا بإطلالة مثيرة للجدل من مهرجان الجونة

فرنسا ترد على تصريحات أردوغان.. وتستدعي سفيرها فى تركيا

ببدلة لامعة.. آيتن عامر تخطف الأنظار على السجادة الحمراء من مهرجان الجونة

مخلص وأهداف مباراة برشلونة وريال مدريد بـ الدوري الإسباني.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحل في نقاط الخبز.. وزير التموين يطلب تصويت المواطنين على قرار يخص المواليد

بشرى سارة.. وزير التموين: قرارات جديدة بشأن المواليد بعد كورونا

طريقة عمل حلويات تارت المانجو.. خطوة بخطوة