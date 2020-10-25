العلاقة بين قيادة السيارة ببطء واستهلاك البنزين

الكثير من خبراء السيارات يتحدثون حول تأثير أسلوب القيادة علي استهلاك البنزين في السيارة حيث تعتقد فئة كبيرة من السائقين أن القيادة على سرعات عالية يزيد من استهلاك الوقود ويعتقد فريق آخر أن القيادة ببطئ توفر في استهلاك البنزين .









أوضح الخبراء أن القيادة على سرعات عالية أكثر من 100 كيلو متر في الساعة تستهلك كمية أكبر من البنزين وأضافوا أن هناك سرعات محددة تعتبر الأفضل في استهلاك الوقود.





وأضافوا أن هناك عاملاً هاماً يؤثر بشكل كبير في استهلاك البنزين، وهو عدد لفات المحرك /دقيقة (RPM)، حيث إن الضغط بقوة على دواسة البنزين يرفع عدد لفات المحرك بشكل عال، مما يسبب ضخ كمية كبيرة من البنزين حتى على السرعات البطيئة .





ويرى الخبراء أن التسارع بشكل تدريجي أفضل من التسارع المفاجئ في معدل استهلاك الوقود و علي سبيل المثال فإن التبديل بين سرعة 75 كم/س و85 كم/س كل 18 ثانية يرفع استهلاك الوقود بنسبة 20%، لذا يفضل استخدام مثبت السرعة على الطرق السريعة لتوفير البنزين.



