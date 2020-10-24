AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

استدعاء سيارات تيسلا tesla موديل s وموديل x بسبب عيوب في الفرامل.. صور

السبت 24/أكتوبر/2020 - 03:59 م
tesla model 3
tesla model 3
Advertisements
اشرف عطية
أفادت تقارير متعددة على مدار الأشهر الماضية حول مشاكل محتملة في أنظمة تعليق سيارات تيسلا tesla ولكنها ظلت شكاوى فردية، وقد تأكدنا الآن من جدية الأمر مع استدعاء حوالي 50,000 سيارة من طرازات تيسلا tesla موديل S و موديل X في الصين بسبب مشاكل في الفرامل .

ويتوقع خبراء السيارات أن تتوسع حملة الاستدعاء لسيارات تيسلا tesla موديل S و موديل X في الأسواق الأمريكية والأوروبية قريبًا بعد لإصدار الحكومة الصينية الاستدعاء لموديلات 2013-2018 لعدم ثبات وصلات نظام الفرامل مما يهدد سلامة الركاب.

بدأ الاستدعاء للسيارة تيسلا tesla موديل S و موديل X من موديلات 2013 لأنها مثلت بداية تصدير سيارات تيسلا للصين، مع توقعات بوجود المشكلة في الموديلات السابقة كذلك للأسواق الأخرى مما يؤكد أن حملة الاستدعاءات ستتوسع الفترة القادمة.

جدير بالذكر أنه أعلنت شركة تيسلا رسميًا عن تيسلا موديل 3 tesla model المحدثة بالكامل وحصلت على ترقيات تصميمية طفيفة قد لا تلاحظها إلا أذا كنت من أشد المعجبين بسيارات تيسلا.

وتأتي تيسلا موديل 3 tesla model  بجنوط محدثة 20 انش أو 18 انش وتم الاستغناء عن اللمسات الكرومية على مقابض الأبواب وحواف النوافذ مقابل لمسات سوداء. 

وحصلت السيارة تيسلا موديل 3 tesla model  على كونسول وسطي جديد كليًا يستبدل اللون الأسود اللامع بلون داكن بالإضافة إلى منطقة شحن لاسلكي للهاتف الذكي معدلة بالكامل.

السيارة تيسلا موديل 3 tesla model  طراز ستاندرد رينج بلس تأتي بنطاق قيادة يبلغ 423 كم للشحنة الواحدة بزيادة تبلغ 21 كم وتتسارع تيسلا موديل 3 tesla model  من 0 حتي 100 كيلو متر في الساعة خلال 5.3 ثانية. 

وتصل سرعته تيسلا موديل 3 tesla model القصوى إلى 225 كيلو متر في الساعة وتحصل تيسلا موديل 3 tesla model إصدار Long Range Dual Motor علي نظام الدفع الكلي للعجلات. 

وتأتي تيسلا موديل 3 tesla model إصدار Long Range Dual Motor بنطاق قيادة يبلغ 568 كيلو أي أكثر بـ 50 كم من سابقتها و تتسارع من 0 إلى 100 كيلو متر في الساعة خلال 4.2 ثانية. 

وتأتي تحصل تيسلا موديل 3 tesla model إصدار إصدار بيرفورمانس Dual Motor بنظام الدفع الكلي للعجلات مع نطاق إضافي يبلغ 26 كم، لتتمكن من قطع مسافة 507 كم بشحنة واحدة وتتسارع من 0 إلى 100 كيلو متر في الساعة خلال 3.1 ثانية . 

سعر تيسلا موديل 3 tesla model 

تبدأ تيسلا موديل 3 tesla model  من 37,990 دولار أي حوالي 596.000 جنيه دون جمارك. 
استدعاء سيارات تيسلا tesla موديل s وموديل x بسبب عيوب في الفرامل.. صور
استدعاء سيارات تيسلا tesla موديل s وموديل x بسبب عيوب في الفرامل.. صور
استدعاء سيارات تيسلا tesla موديل s وموديل x بسبب عيوب في الفرامل.. صور
استدعاء سيارات تيسلا tesla موديل s وموديل x بسبب عيوب في الفرامل.. صور
استدعاء سيارات تيسلا tesla موديل s وموديل x بسبب عيوب في الفرامل.. صور

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بيجو تطرح peugeot 508 سبورت 2021 بـ 3 محركات كهرباء وبنزين| صور

شيري تقرر رفع أسعار تيجو chery tiggo 7 موديل 2021

سعر ومواصفات أرخص سيارة مرسيدس في مصر.. صور

لكزس تطرح lexus RX بمحرك جبار يعمل بالبنزين والكهرباء.. صور

المنافسة تجبر تيسلا علي تخفيض سعر tesla model s .. صور

أغلى 5 سيارات دفع رباعي في الإمارات ..صور

ترشيحاتنا

متتغروش.. الجمهور يطارد لبلبة على جوجل لهذا السبب

مصابة بجنون العظمة والخيانة.. حاشية الأميرة ديانا يزيحون الستار عن أسرار بحياتها

توافد كبار السن والسيدات على لجان الجيزة قبل انطلاق التصويت في انتخابات النواب

الضوء الأحمر.. قلق في الصين بعد تفشي مرض جديد

بعد إثارتها الجدل بسبب الجاكيت.. تعرف على سعر إطلالة زوجة السقا في افتتاح مهرجان الجونة

المصريون قد يفجرون سد النهضة| إثيوبيا تستدعي السفير الأمريكي في تصريح ترامب الجديد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استدعاء سيارات تيسلا tesla موديل s وموديل x بسبب عيوب في الفرامل.. صور

لحظة إدلاء وزير التموين بصوته في انتخابات مجلس النواب ..صور

بعد إثارتها الجدل بسبب الجاكيت.. تعرف على سعر إطلالة زوجة السقا في افتتاح مهرجان الجونة