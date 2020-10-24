استدعاء سيارات تيسلا tesla موديل s وموديل x بسبب عيوب في الفرامل.. صور

تيسلا tesla ولكنها ظلت أفادت تقارير متعددة على مدار الأشهر الماضية حول مشاكل محتملة في أنظمة تعليق سياراتولكنها ظلت شكاوى فردية، وقد تأكدنا الآن من جدية الأمر مع استدعاء حوالي 50,000 سيارة من طرازات تيسلا tesla موديل S و موديل X في الصين بسبب مشاكل في الفرامل .





ويتوقع خبراء السيارات أن تتوسع حملة الاستدعاء لسيارات تيسلا tesla موديل S و موديل X في الأسواق الأمريكية والأوروبية قريبًا بعد لإصدار الحكومة الصينية الاستدعاء لموديلات 2013-2018 لعدم ثبات وصلات نظام الفرامل مما يهدد سلامة الركاب.





بدأ الاستدعاء للسيارة تيسلا tesla موديل S و موديل X من موديلات 2013 لأنها مثلت بداية تصدير سيارات تيسلا للصين، مع توقعات بوجود المشكلة في الموديلات السابقة كذلك للأسواق الأخرى مما يؤكد أن حملة الاستدعاءات ستتوسع الفترة القادمة.





جدير بالذكر أنه أ علنت شركة تيسلا رسميًا عن تيسلا موديل 3 tesla model المحدثة بالكامل وحصلت على ترقيات تصميمية طفيفة قد لا تلاحظها إلا أذا كنت من أشد المعجبين بسيارات تيسلا.





وتأتي تيسلا موديل 3 tesla model بجنوط محدثة 20 انش أو 18 انش وتم الاستغناء عن اللمسات الكرومية على مقابض الأبواب وحواف النوافذ مقابل لمسات سوداء.





وحصلت السيارة تيسلا موديل 3 tesla model على كونسول وسطي جديد كليًا يستبدل اللون الأسود اللامع بلون داكن بالإضافة إلى منطقة شحن لاسلكي للهاتف الذكي معدلة بالكامل.





السيارة تيسلا موديل 3 tesla model طراز ستاندرد رينج بلس تأتي بنطاق قيادة يبلغ 423 كم للشحنة الواحدة بزيادة تبلغ 21 كم وتتسارع تيسلا موديل 3 tesla model من 0 حتي 100 كيلو متر في الساعة خلال 5.3 ثانية.





وتصل سرعته تيسلا موديل 3 tesla model القصوى إلى 225 كيلو متر في الساعة وتحصل تيسلا موديل 3 tesla model إصدار Long Range Dual Motor علي نظام الدفع الكلي للعجلات.





وتأتي تيسلا موديل 3 tesla model إصدار Long Range Dual Motor بنطاق قيادة يبلغ 568 كيلو أي أكثر بـ 50 كم من سابقتها و تتسارع من 0 إلى 100 كيلو متر في الساعة خلال 4.2 ثانية.





وتأتي تحصل تيسلا موديل 3 tesla model إصدار إصدار بيرفورمانس Dual Motor بنظام الدفع الكلي للعجلات مع نطاق إضافي يبلغ 26 كم، لتتمكن من قطع مسافة 507 كم بشحنة واحدة وتتسارع من 0 إلى 100 كيلو متر في الساعة خلال 3.1 ثانية .





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