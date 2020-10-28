AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

البحرين توجه نداء عاجلا للمجتمع الدولي بشأن السعودية

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 11:02 م
البحرين والسعودية
البحرين والسعودية
Advertisements
محمود نوفل
أصدرت وزارة خارجية مملكة البحرين بيانات ادانت واستنكرت  بشدة مواصلة المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، اعتداءاتها المتكررة على المملكة العربية السعودية الشقيقة عبر إطلاق صاروخ باليستي باتجاه مدينة نجران، واطلاق 6 طائرات بدون طيار (مفخخة) على الأراضي السعودية، مستهدفة أمن وسلامة المواطنين والمقيمين.

واشادت وزارة الخارجية البحرينية  ببسالة وكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن في التصدي واعتراض الصاروخ البالستي والطائرات المفخخة وتدميرها. 

واكدت علي موقف مملكة البحرين الثابت في الوقوف صفًا واحدًا مع المملكة العربية السعودية ضد كل ما يهدد أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، مطالبة المجتمع الدولي بإدانة هذه الاعتداءات الارهابية الآثمة التي تهدد أمن واستقرار وسلامة المملكة العربية السعودية.


وكان  المتحدث الرسمي باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، قد كشف أن قوات التحالف المشتركة تمكنت، الأربعاء، من اعتراض وتدمير 6 طائرات بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالسعودية.

وأفاد العقيد المالكي باستمرار جرائم المليشيا الحوثية الإرهابية ومن يقف وراءها في محاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية، موضحا أن تلك المحاولات الإرهابية تخالف القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وتتنافى مع القيم الإنسانية.

وبين المالكي أن هذه المحاولات العدائية تعكس سلوك المليشيا الإرهابي بتبني العمليات الإرهابية باستخدام الطائرات بدون طيار المفخخة ضد المدنيين، كما تعكس حالة اليأس بخسائرها الميدانية الجسيمة في العتاد والمعدات والعناصر الإرهابية خاصة في محافظتي (مأرب) و (الجوف).

كما أكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وسيتم محاسبة العناصر المخططة والمنفذة لهذه العمليات العدائية والإرهابية ضد المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وأعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات الميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف مناطق مدنية في المملكة العربية السعودية، من خلال 6 طائرات مفخخة من دون طيار، اعترضتها قوات التحالف.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان أن تزايد الهجمات الحوثية الإرهابية في الفترة الأخيرة ضد المملكة يعتبر تصعيدا خطيرا، مجددة تضامنها الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية ضد المدنيين، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكد البيان أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديدًا لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

وأشار البيان إلى أن استمرار هذه الهجمات يوضح طبيعة الخطر الذي يواجه المنطقة من الانقلاب الحوثي، واعتبرته دليلا جديدا على سعي هذه الميليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، يوسف بن أحمد العثيمين، أن ميليشيا الحوثي تصر على تكرار جرائمها الإرهابية بإطلاق طائرات بدون طيار (مفخخة) باتجاه المدنيين الأبرياء والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية.

وقال العثيمين إن المنظمة تؤيد ما جاء في بيان قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، وأن ذلك "يعكس حالة اليأس".

وجدد الأمين العام وقوف المنظمة وتضامنها مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها، مؤكدا إدانة المنظمة لكل الممارسات الإرهابية التي ترتكبها مليشيا الحوثي الإرهابية ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التحالف يسقط طائرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه السعودية

"التعاون الإسلامي" تدين إطلاق طائرة حوثية باتجاه السعودية: إرهاب ممنهج

خطر يهدد أمن السعودية والملاحة البحرية العالمية.. تنديد عربي واسع بهجمات الحوثيين

تحالف دعم الشرعية يدمر طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

عقب اعتراض طائرة أطلقها الحوثيون.. إصابة شخص بسبب سقوط شظايا على عسير

التحالف العربي يعترض طائرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة

ترشيحاتنا

بين الغرابة والجرأة .. 20 صورة تكشف عن إطلالات النجمات في اليوم السادس من مهرجان الجونة

الكاروهات الأحمر.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بجمالها.. شاهد

أول تعليق من أحمد مرتضى منصور على بطلان لائحة الزمالك واستبعاده من مجلس الإدارة

بسبب الفساد| رئيس الكاف أحمد أحمد مهدد بالإيقاف من فيفا

تهدد أمن واستقرار المنطقة.. مجلس التعاون الخليجي يصدر بيانًا شديد اللهجة حول الهجمات الإرهابية على السعودية

مقابل 200 مليون جنيه إسترليني| رجل أعمال مصري يقترب من شراء نادي بيرنلي

AdvertisementS

انتي معلمة.. لورديانا ترقص مع عمر كمال وحمو بيكا فى فيديو مثير|شاهد

تهدد أمن واستقرار المنطقة.. مجلس التعاون الخليجي يصدر بيانًا شديد اللهجة حول الهجمات الإرهابية على السعودية

الإدارة القانونية بوزارة الرياضة: الطعن على حكم مركز التسوية يوقف التنفيذ فورًا

جد رضيع طوخ: بنتي بريئة وجوزها طردها.. وهو فيه أمّ تموّت ضناها

أول تعليق من أحمد مرتضى منصور على بطلان لائحة الزمالك واستبعاده من مجلس الإدارة

انقلاب أتوبيس مدارس في شارع مصطفى النحاس وتهشم سيارتين

وزير التعليم: الصحة العالمية طلبت فتح المدارس ولا خطورة من استكمال العام الدراسي

ماكرون يعلن الإغلاق العام في فرنسا بسبب كورونا

أناقة شياكة جرأة| 70 صورة على السجادة الحمراء في اليوم"6" من مهرجان الجونة..شاهد

إصابة باتريس كارتيرون مدرب نادي التعاون السعودي بفيروس كورونا ... شاهد

بعد انتقاده للنادي.. بيراميدز ردا على تركي آل الشيخ: لا يملك حصة وعلاقته بنا انتهت

برئاسة مصر| مجلس السلم والأمن الأفريقي يدين نقل المقاتلين الأجانب إلى القارة السمراء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان جرئ.. جوهرة تثير الجدل بإطلالة مثيرة

أنيقة وجذابة.. شاهد إطلالة علا رشدي في اليوم السادس من مهرجان الجونة

بـ جمبسوت أنيق.. رانيا منصور تستعرض أناقتها في الجونة