البحرين توجه نداء عاجلا للمجتمع الدولي بشأن السعودية

أصدرت وزارة خارجية مملكة البحرين بيانات ادانت واستنكرت بشدة مواصلة المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، اعتداءاتها المتكررة على المملكة العربية السعودية الشقيقة عبر إطلاق صاروخ باليستي باتجاه مدينة نجران، واطلاق 6 طائرات بدون طيار (مفخخة) على الأراضي السعودية، مستهدفة أمن وسلامة المواطنين والمقيمين.





واشادت وزارة الخارجية البحرينية ببسالة وكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن في التصدي واعتراض الصاروخ البالستي والطائرات المفخخة وتدميرها.





واكدت علي موقف مملكة البحرين الثابت في الوقوف صفًا واحدًا مع المملكة العربية السعودية ضد كل ما يهدد أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، مطالبة المجتمع الدولي بإدانة هذه الاعتداءات الارهابية الآثمة التي تهدد أمن واستقرار وسلامة المملكة العربية السعودية.









وكان المتحدث الرسمي باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، قد كشف أن قوات التحالف المشتركة تمكنت، الأربعاء، من اعتراض وتدمير 6 طائرات بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالسعودية.





وأفاد العقيد المالكي باستمرار جرائم المليشيا الحوثية الإرهابية ومن يقف وراءها في محاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية، موضحا أن تلك المحاولات الإرهابية تخالف القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وتتنافى مع القيم الإنسانية.





وبين المالكي أن هذه المحاولات العدائية تعكس سلوك المليشيا الإرهابي بتبني العمليات الإرهابية باستخدام الطائرات بدون طيار المفخخة ضد المدنيين، كما تعكس حالة اليأس بخسائرها الميدانية الجسيمة في العتاد والمعدات والعناصر الإرهابية خاصة في محافظتي (مأرب) و (الجوف).





كما أكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وسيتم محاسبة العناصر المخططة والمنفذة لهذه العمليات العدائية والإرهابية ضد المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.





وأعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات الميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف مناطق مدنية في المملكة العربية السعودية، من خلال 6 طائرات مفخخة من دون طيار، اعترضتها قوات التحالف.





وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان أن تزايد الهجمات الحوثية الإرهابية في الفترة الأخيرة ضد المملكة يعتبر تصعيدا خطيرا، مجددة تضامنها الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية ضد المدنيين، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.





وأكد البيان أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديدًا لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.





وأشار البيان إلى أن استمرار هذه الهجمات يوضح طبيعة الخطر الذي يواجه المنطقة من الانقلاب الحوثي، واعتبرته دليلا جديدا على سعي هذه الميليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.





كما أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، يوسف بن أحمد العثيمين، أن ميليشيا الحوثي تصر على تكرار جرائمها الإرهابية بإطلاق طائرات بدون طيار (مفخخة) باتجاه المدنيين الأبرياء والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية.





وقال العثيمين إن المنظمة تؤيد ما جاء في بيان قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، وأن ذلك "يعكس حالة اليأس".



